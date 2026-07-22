Vecinos rechazan nuevo proyecto inmobiliario en el campo de golf Pok Ta Pok

Residentes de la zona hotelera manifestaron su rechazo a un nuevo proyecto inmobiliario propuesto para el campo de golf de Pok Ta Pok, al considerar que agravaría la sobredensificación y la saturación de los servicios en ese sector de la ciudad.

Durante una reunión celebrada en el Instituto Municipal de Planeación (Implan), vecinos y representantes de la empresa Bosque Real intercambiaron planteamientos sobre la iniciativa, la cual, según los asistentes, aún no cuenta con autorización del Ayuntamiento.

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El encuentro fue convocado por el Comité de Defensa de Pok Ta Pok, que invitó a ciudadanos interesados en la conservación del desarrollo urbano de la zona para conocer de primera mano la propuesta presentada por la empresa promotora. De acuerdo con los organizadores, el proyecto ya había sido expuesto previamente ante autoridades municipales y la Asociación de Profesionales Inmobiliarios, aunque consideraron indispensable escuchar también la opinión de los habitantes.

Al concluir la reunión, Mercedes Hernández, residente de la zona hotelera, señaló que la presentación permitió aclarar que el proyecto aún no ha sido aprobado por el Gobierno municipal, situación que, dijo, brindó tranquilidad a los vecinos.

Explicó que uno de los acuerdos fue integrar una mesa técnica en la que participarán ciudadanos con interés en el futuro de Pok Ta Pok, especialmente ante la posibilidad de modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano (PDU), instrumento que regula el crecimiento de la ciudad.

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La habitante aseguró que los asistentes manifestaron su oposición a cualquier edificación dentro del campo de golf, al considerar que el sitio ya enfrenta problemas de movilidad y una elevada demanda de infraestructura y servicios públicos.

Los vecinos señalaron que escucharon los planteamientos de la empresa; sin embargo, indicaron que cualquier avance dependerá de la situación jurídica del predio y de los acuerdos que puedan alcanzarse entre los propietarios y la comunidad.

Entre las principales preocupaciones expuestas durante la reunión se encuentran la saturación de las redes de agua potable, drenaje y otros servicios urbanos, además del congestionamiento vial que diariamente se registra en la zona hotelera.