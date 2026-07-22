Dan prisión preventiva a “Yoni", acusado de matar a su sobrino en Dzidzantún

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación por el delito de homicidio calificado en contra de Leonardo C.B., alias “Yoni”, señalado de presuntamente privar de la vida a su sobrino durante un hecho ocurrido la semana pasada en el municipio de Dzidzantún.

De acuerdo con la causa penal 421/2026, los hechos se registraron el pasado 14 de julio al interior de un predio de esa localidad, donde el imputado presuntamente atacó a la víctima con un arma blanca, ocasionándole lesiones que le provocaron la muerte.

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Tras el cumplimiento de una orden de aprehensión, Leonardo C.B. fue presentado ante el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito, en Mérida, donde agentes de la Fiscalía expusieron los datos de prueba obtenidos durante la investigación y solicitaron su vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado.

La defensa del acusado solicitó acogerse al plazo constitucional, por lo que la audiencia para resolver su situación jurídica fue programada para el próximo 27 de julio.

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En tanto, el Juez de Control decretó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, la cual permanecerá vigente durante todo el desarrollo del proceso penal.