CFE programa apagón de cinco horas este 22 de julio: consulta las colonias afectadas

La Comisión Federal de Electricidad programó para este miércoles 22 de julio de 2026 una suspensión temporal del suministro de energía que se extenderá durante aproximadamente cinco horas.

Los trabajos forman parte de labores de mantenimiento y mejora de la infraestructura eléctrica. Por ello, se recomendó a los usuarios tomar precauciones en viviendas, comercios y centros de trabajo antes del inicio de las maniobras.

El corte se realizó las 9:00 a las 14:00 horas. El servicio podría restablecerse antes del horario anunciado si las actividades técnicas concluyen sin contratiempos.

¿Dónde será el apagón programado por la CFE?

La suspensión de energía afectará a comunidades de cuatro municipios de Veracruz: San Rafael, Nautla, Martínez de la Torre y Tecolutla.

En San Rafael, las zonas consideradas son San Rafael Centro, El Pital, Puntilla Aldama, Paso de Telaya, Manuel Ávila Camacho, Tres Bocas, Potrero Nuevo, El Arenal, Sonzapotes, La Poza, Tres Encinos, Benito Juárez, Vega de San Marcos, Gustavo del Valle, Tepetates, El Guayabal, El Cabellal e Isla Santa Rosa.

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En Nautla, el apagón alcanzará la cabecera municipal, Casitas, Monte Gordo, La Vigueta, El Ostional, Miguel Alemán, Playa Paraíso, Riachuelos, Fuerte de Anaya, Chapa Chapa, Cruz de los Esteros, La Guadalupe, Laureles, Jicaltepec y Flores Magón.

Las comunidades afectadas en Martínez de la Torre serán María de la Torre, Emiliano Zapata, El Progreso, Tres Encinos y Paso Largo.

En Tecolutla, la suspensión está prevista en José María Morelos, La Defensa, Hueytepec, El Zapote, Huipanguillo, Ejido La Perla, Puerto Palchán, Progreso y La Nueva Guadalupe.

¿A qué hora comenzará el corte de luz?

Las labores estuvieron programadas para comenzar a las 9:00 de la mañana y terminar alrededor de las 14:00 horas. Esto representa una interrupción estimada de cinco horas para cerca de 50 colonias y comunidades.

La suspensión permitirá que personal técnico efectúe maniobras de mantenimiento en la red eléctrica. La población debe considerar que el horario puede modificarse por condiciones operativas o climáticas.

¿Qué hacer antes de un apagón de la CFE?

Antes del corte se recomienda cargar teléfonos celulares, baterías portátiles y equipos indispensables. También conviene desconectar televisores, computadoras y aparatos sensibles para evitar daños por variaciones de voltaje cuando regrese el servicio.

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Las personas que necesiten conservar medicamentos o alimentos refrigerados deben evitar abrir de manera constante el refrigerador. Los comercios también pueden adelantar actividades que dependan de terminales electrónicas, internet o equipos eléctricos.

En caso de que el suministro no regrese después del horario previsto, los usuarios pueden presentar un reporte mediante el número 071 o acudir a los canales oficiales de atención de la CFE.

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