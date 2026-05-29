Intento de desalojo en Pok Ta Pok revive denuncias por presuntas agresiones y actos de intimidación

Vecinos del fraccionamiento Green 16, ubicado en Pok Ta Pok, en la zona hotelera de Cancún, denunciaron presuntas agresiones y actos de intimidación por parte de extranjeros que, aseguran, buscan despojarlos de viviendas habitadas desde hace más de 20 años.

De acuerdo con los habitantes, un grupo de personas presuntamente contratadas por un hombre de origen español, identificado como Julián R. R. de la Piscina, estaría intentando tomar posesión de manera irregular de varios inmuebles cuyos propietarios afirman contar con la documentación correspondiente y años de residencia legal.

Residentes del complejo aseguran que enviaron videos para documentar la situación y pedir la intervención de las autoridades mexicanas, incluido el Instituto Nacional de Migración (INM). Los afectados afirman que el caso no es aislado y que existen denuncias similares en otros puntos de la ciudad.

Hasta el momento, no hay una confirmación oficial pública por parte del INM, la Fiscalía General del Estado o autoridades municipales sobre detenciones o investigaciones abiertas por estos nuevos señalamientos. Por esta razón, el caso se mantiene como una denuncia vecinal en desarrollo, basada en testimonios difundidos en redes sociales e Internet.

El lugar señalado ya cuenta con antecedentes. En 2025, el residencial Green 16 fue escenario de un operativo policial tras reportes de invasión de departamentos de lujo. En aquel momento, se informó sobre la detención de varias personas, entre ellas migrantes de origen extranjero, luego de denuncias por ocupación irregular de viviendas deshabitadas.

Los dueños de los departamentos señalaron al español Julián R. R. como responsable de intentar el desalojo para quedarse con los inmuebles / POR ESTO!

Ese antecedente generó mayor preocupación entre los colonos, quienes ahora piden que las autoridades actúen antes de que la tensión escale. La zona de Pok Ta Pok, dentro del área turística de Cancún, se mantiene como foco de conflictos relacionados con propiedades, seguridad y presencia de personas en inmuebles presuntamente ocupados sin autorización.

Los residentes exigen que se investigue si existen amenazas o intentos de despojo para garantizar la seguridad de quienes viven legalmente en el complejo. También piden que el INM revise la situación migratoria de los implicados, en caso de que se confirme la participación de extranjeros en actos irregulares.

Desde 2023, los habitantes denunciaron el hostigamiento que sufren por parte de Rodríguez de la Piscina, a quien acusan de querer despojarlos de sus departamentos cuando fue él mismo quien se los vendió hace más de 30 años.

En ese entonces, Roberto Sánchez, secretario de la Asociación de Vecinos de la zona condominal Green 16, pidió la intervención de las autoridades federales para acabar con la problemática antes de que ocurra una situación más delicada.

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El representante explicó que el empresario español pretende retirar de sus departamentos a los condóminos de la zona, al grado de acosarlos con sus guardias de seguridad y contratar a personas para que golpeen a los ciudadanos que se resistan a abandonar las propiedades.

Los afectados adquirieron los departamentos a esta persona hace más de 32 años en un complejo que consta de 139 unidades. Aunque Rodríguez de la Piscina se quedó con poco más de 40, nunca les entregó escrituras debido a que fue recluido en prisión y Fonatur no realizó la escrituración.