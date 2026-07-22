Registro de celulares en Yucatán: ¿Quiénes deberán de hacer el trámite en agosto?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer una extensión por meses para el registro de celulares, por lo que yucatecos cuya terminación de su número de teléfono terminen con 0 y 1 deberán de cumplir con el trámite antes de concluir agosto.

Y es que las líneas telefónicas en Yucatán deberán estar vinculadas a una persona titular como parte de una nueva medida de seguridad que aplicará a nivel nacional, con el objetivo de reducir delitos como fraude y extorsión cometidos mediante números celulares no identificados.

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La disposición establece que cada número telefónico deberá contar con un registro asociado a una persona, por lo que los usuarios de celulares en el estado deberán realizar este proceso con su compañía telefónica para evitar la suspensión del servicio.

De acuerdo con la medida, el objetivo es eliminar el anonimato que existe actualmente al adquirir algunos chips telefónicos, una situación que ha sido aprovechada por grupos delictivos para realizar llamadas de extorsión, fraudes y otros actos ilícitos.

Con este cambio, México se incorporará a una práctica que ya opera en 166 países, donde las líneas móviles requieren una identificación del usuario para su activación y funcionamiento.

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Fechas límite para registrar tu celular en Yucatán

El registro de líneas telefónicas se realizará de manera escalonada durante el segundo semestre del año, de acuerdo con el último número del celular. Los usuarios en Yucatán deberán completar el proceso antes de la fecha que corresponda a su línea: