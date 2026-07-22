Clima en Yucatán 23 de julio: Habrá posibles chubascos y calor de hasta 40 grados este jueves

La probabilidad de chubascos continuará en Yucatán durante este jueves 23 de julio mientras se mantienen las temperaturas hasta de 40° C por la tarde.

Así lo informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”, detallando que este día habrá ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con probabilidad de chubascos en Yucatán.

Estas afectaciones corresponden al ingreso de aire marítimo tropical, en interacción conuna vaguada térmica sobre la región, causando ligeras afectaciones en la entidad.

Noticia Destacada Récord de ataques de abejas en Yucatán: suman dos muertos y 81 heridos durante 2026

Además, habrá vientos del este-sureste cambiando al norte y noreste en Yucatán, con velocidades de 15 a 25 km/h y rachas mayores a 40 km/h en zonas costeras.

En Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 38° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 21° C al amanecer.

Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 22 y 36° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

Noticia Destacada ¿Qué es la canícula, cuáles son sus efectos y cuándo termina en México?

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 23 y 34° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 25 y 34° C.

En Valladolid, además de temperaturas de entre 22 y 38° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.