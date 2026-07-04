Localizan sanos y salvos a dos menores tras escapar de complejo militar en Isla Mujeres

Dos menores de edad, presuntamente de 12 y 14 años, escaparon con lo puesto y una mochila de víveres de la brigada militar en Ramal Norte en la zona continental de Isla Mujeres.

Presuntamente los jóvenes desaparecieron sin dejar rastro alrededor de la noche del pasado viernes, escondiéndose entre la jungla y calles de la colonia Ramal.

Afortunadamente, a las 7 de la mañana de este sábado fueron encontrados sanos y salvos tras una intensa búsqueda de casi 12 horas donde participó Protección Civil, Ejército Mexicano, policía estatal, Guardia Nacional y una gran participación de vecinos de esta colonia.

Al momento del hallazgo de los menores portaban una gran mochila con víveres, y también ropa de buen porte.

De acuerdo con vecinos y comentarios extraoficiales, presuntamente se trata de hijos de algún elemento de la Guardia Nacional, quienes tienen una zona habitacional en este complejo militar.

"Era muy temprano por la mañana cuando observamos a dos chavitos solos sin compañía de un adulto. Me asombró verlos con una mochila, buena ropa y hasta botas. Inmediatamente pensé en que eran los niños extraviados.

Comencé a hablar con ellos, pero no respondían nada ni querían hablar, se percibían asustados" menciona una vecina que solicitó mantener su nombre anónimo.

De acuerdo con testimonios, los menores fueron resguardados por otro elemento de la GN quien menciona conocerlos y fueron devueltos al interior de la brigada militar. Hasta el momento no se tiene una postura de la autoridad.

La colonia “El Ramal” ya perteneciente a la Zona Continental de Isla Mujeres es una colonia aun en crecimiento y desarrollo, que tiene varias calles aun sin ser pobladas, además de terracerías y casas en obra gris.

Vecinos que solicitaron mantener sus nombres anónimos por lo delicado del caso y por la inseguridad de la zona, mencionan que en algunas de sus cámaras de seguridad y también del comentario de boca en boca observaron a estos jóvenes caminando por las calles y presuntamente se habrían refugiado en una casa aun en construcción, o en otros momentos esconderse entre la maleza.

Ya en la mañana del sábado, los vecinos de El Ramal aun seguían consternados y preocupados por lo sucedido, ya que no se explican como un complejo militar con tanta seguridad y resguardo permitió la fuga de dos menores, y peor a un presuntos hijos de un elemento adscrito a la Defensa Nacional.

“Fue un operativo muy grande, helicóptero, los soldados, policía, brigadistas y hasta los vecinos nos unimos para intentar localizarlos.

Estuvimos toda la noche hasta como a las 4 de la mañana cuando ya no pudimos más y nos volvimos a casa yo y mi esposa para tratar de descansar. Otros vecinos siguieron hasta el amanecer” menciona un vecino. la vida cotidiana imperaba en la colonia y a las afueras del complejo militar.

Nadie quería dar declaraciones y los elementos del Ejercito y GN disfrutaban de su franquicia sin mayor preocupación por lo pasado a escasas horas antes.

Otros comerciantes solo refieren que, afortunadamente quizá por ser hijos de militares o por gracia divina los niños lograron aparecer y ser localizados, ya que esta zona rural está rodeada por una densa selva a varios kilómetros de otros puntos de civilización como la ciudad o Rancho Viejo.