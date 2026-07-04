Hallan sin vida a adulto mayor al interior de una vivienda en la colonia Esperanza de Campeche

Un adulto mayor fue encontrado sin vida al interior de su vivienda en la colonia Esperanza, luego de que sus familiares intentaran despertarlo y notaran que no respondía.

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Los hechos ocurrieron en la calle Antonio González Curi, entre Marañón y Piña, donde sus familiares lo encontraron recostado en una hamaca. Al tratar de moverlo y ver que no reaccionaba, dieron aviso de inmediato al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron elementos de la Policía y paramédicos del Sector Salud, quienes desafortunadamente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y que tenía varias horas de haber fallecido, por lo que el sitio quedó bajo resguardo para los procedimientos correspondientes de las autoridades ministeriales.

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JGH