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Hallan sin vida a adulto mayor al interior de una vivienda en la colonia Esperanza de Campeche

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Hallan sin vida a adulto mayor al interior de una vivienda en la colonia Esperanza de Campeche

Familiares encontraron sin vida a un adulto mayor dentro de su vivienda en la colonia Esperanza; paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

4 de jul de 2026

1 min

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Adulto mayor muere en su domicilio de la colonia Esperanza
Adulto mayor muere en su domicilio de la colonia Esperanza / Dismar Herrera

Un adulto mayor fue encontrado sin vida al interior de su vivienda en la colonia Esperanza, luego de que sus familiares intentaran despertarlo y notaran que no respondía.

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Los hechos ocurrieron en la calle Antonio González Curi, entre Marañón y Piña, donde sus familiares lo encontraron recostado en una hamaca. Al tratar de moverlo y ver que no reaccionaba, dieron aviso de inmediato al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron elementos de la Policía y paramédicos del Sector Salud, quienes desafortunadamente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y que tenía varias horas de haber fallecido, por lo que el sitio quedó bajo resguardo para los procedimientos correspondientes de las autoridades ministeriales.

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JGH

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