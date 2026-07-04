Embajada de EU alerta a sus ciudadanos por México vs Inglaterra; pide evitar aglomeraciones y protestas

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos con motivo del partido entre las selecciones de México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, y pidió extremar precauciones ante las concentraciones masivas previstas para este domingo 5 de julio.

La representación diplomática advirtió que, a partir de las 18:00 horas, miles de personas se reunirán en estadios, Fan Fests y espacios públicos de la Ciudad de México y otras sedes mundialistas para seguir el encuentro y participar en los festejos posteriores.

¿Qué advirtió la Embajada de Estados Unidos?

En el aviso, la Embajada señaló que las grandes aglomeraciones pueden representar un riesgo para la seguridad, al recordar que en celebraciones recientes se registraron personas lesionadas e incluso fallecimientos por incidentes relacionados con la concentración de aficionados.

Asimismo, pidió a los ciudadanos estadounidenses evitar cualquier manifestación que pueda ser considerada de carácter político por las autoridades mexicanas, al señalar que la legislación nacional prohíbe la participación política de personas extranjeras y que ello podría derivar en detenciones o procedimientos de deportación.

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La advertencia se da en un contexto de alta expectativa por el partido entre México e Inglaterra, considerado uno de los encuentros con mayor asistencia de aficionados durante la fase de octavos de final.

¿Qué recomendaciones emitió para el Mundial 2026?

La representación diplomática recomendó mantenerse alerta en todo momento cuando se asista a eventos multitudinarios, identificar las salidas de emergencia y contar con un plan para abandonar el lugar si las condiciones de seguridad cambian.

También exhortó a evitar zonas cercanas a protestas, mantenerse informado a través de medios locales y seguir las cuentas oficiales de las sedes del Mundial en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para conocer actualizaciones sobre aforos y posibles cierres de accesos a los Fan Fests.

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La Embajada sugirió considerar sitios alternativos para ver el partido en caso de que los espacios oficiales alcancen su capacidad máxima y recordó que, ante cualquier emergencia, las personas pueden comunicarse al 911 o solicitar asistencia consular a la representación diplomática estadounidense.

Las autoridades mexicanas también anunciaron un operativo especial de seguridad para este encuentro, con miles de elementos desplegados en el Estadio Ciudad de México, el Zócalo, Paseo de la Reforma y otros puntos donde se prevé una importante concentración de aficionados.

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