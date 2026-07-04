Exparticipante de La Granja VIP acusa al Capi Pérez de prepotente

Carlos "el Capi" Pérez volvió a estar en el centro de la conversación, aunque esta vez en medio de una polémica nueva que involucra a conductores de TV Azteca y a una exparticipante de La Granja VIP.

Durante una emisión de Los Protagonistas, los integrantes del programa participaron en una sección en la que expresaron, con sinceridad y bromas de por medio, algunas opiniones sobre sus compañeros.

La actividad fue conducida por "Margarita Mackenzie", personaje interpretado por el propio Capi Pérez. Por lo que existió mucho humor de por medio, aunque "entre broma y broma..."

¿Qué dijo la exparticipante de La Granja VIP de El Capi Pérez?

En una dinámica de Los Protagonistas, La Bea, quien fue una de las finalistas de La Granja VIP, aprovechó el espacio para lanzar una queja dirigida al conductor.

De acuerdo con la creadora de contenido, el comediante suele mantenerse alejado del resto del equipo y, en muchas ocasiones, ni siquiera saluda al llegar o se despide al terminar las grabaciones.

Sus declaraciones provocaron las risas del resto de los colaboradores, quienes incluso bromearon asegurando que el conductor era "payaso".

Ante los comentarios, "Margarita Mackenzie" respondió con humor y aseguró que le haría llegar el mensaje a su "sobrino", además de justificar que El Capi suele estar ocupado debido a la cantidad de proyectos en los que participa dentro de la televisora.

A pesar de las críticas, el momento fue interpretado por los presentes como una broma entre compañeros.

La Bea y El Capi Pérez mantienen una buena relación de amistad y con frecuencia intercambian este tipo de comentarios en tono de juego.

Hasta ahora, el conductor no ha emitido una postura fuera de la dinámica, mientras que el video del momento comenzó a circular en redes sociales, donde los seguidores del comediante reaccionaron con comentarios divididos entre quienes siguieron la broma y quienes opinaron sobre su personalidad fuera de cámaras.