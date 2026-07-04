Asesinan a exregidor de Seguridad Pública en Oaxaca; FGE indaga ataque en Santa María Atzompa

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca investiga el asesinato de Felipe Martínez, exregidor de Seguridad Pública del ayuntamiento de Santa María Atzompa, quien fue atacado a balazos la tarde del viernes cerca de su domicilio.

La víctima, de 38 años, había concluido su cargo como concejal en diciembre pasado. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores lo interceptaron a pocos metros de su vivienda y le dispararon en varias ocasiones antes de escapar.

¿Cómo ocurrió el asesinato del exregidor en Santa María Atzompa?

El ataque se registró cuando Felipe Martínez fue encarado por sus agresores en la vía pública. Uno de los disparos impactó en la sien derecha, lo que le provocó la muerte.

Familiares y personas cercanas señalaron que el crimen podría estar relacionado con una rencilla personal. La Fiscalía estatal, por su parte, descartó que el homicidio esté vinculado con actividades del crimen organizado.

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Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este ataque ni sobre la identidad de los responsables. La FGE mantiene abierta la investigación para esclarecer el móvil y ubicar a los agresores.

Reportan otro ataque armado en Juchitán

En otro hecho de violencia registrado en Oaxaca, un grupo armado irrumpió en un local comercial en Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec, donde asesinó a dos personas.

Durante la agresión, un menor de 12 años resultó gravemente herido y fue trasladado por cuerpos de emergencia a un hospital de la zona.

FISCALÍA INFORMA



Despliegan operativo interinstitucional en Juchitán para localizar a responsables de ataque armado: Fiscalía de Oaxaca



La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en estrecha coordinación estratégica con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad,… pic.twitter.com/hMHEXPcegZ — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) July 4, 2026

Las víctimas fueron identificadas como Martín Alonso, alias “El Chala”, quien se dedicaba a la reparación de motocicletas, y Ángel “A”, alias “El Alacrán”, quien contaba con ingresos previos a penales regionales.

De acuerdo con el reporte oficial, la balacera en Juchitán estaría relacionada con un ajuste entre células criminales. Las autoridades continúan las investigaciones por ambos hechos violentos.

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