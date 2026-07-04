Asesinan a balazos a un hombre de 60 años afuera de su casa en Cancún

Un reporte por detonaciones de arma de fuego generó una fuerte movilización policiaca la tarde de este sábado en la supermanzana 64 del municipio de Benito Juárez, donde autoridades confirmaron el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 60 años de edad.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 911 alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando vecinos de la calle Guadalupe Victoria, esquina con José María Morelos, informaron sobre un ataque armado en agravio de una persona de la tercera edad, presuntamente perpetrado por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con datos recabados en el lugar, la víctima se encontraba afuera de su domicilio conversando con una mujer, cuando dos hombres pasaron por la zona a bordo de una motocicleta.

Los sujetos avanzaron algunos metros y posteriormente se detuvieron en una esquina cercana. Momentos después, uno de los individuos descendió de la motocicleta y regresó caminando hacia donde se encontraba la víctima, a quien presuntamente llamó por su nombre.

Cuando el hombre se acercó, el agresor sacó un arma de fuego y le disparó de manera directa en al menos siete ocasiones. Tras el ataque, el responsable corrió hacia donde lo esperaba su cómplice y ambos escaparon con rumbo desconocido.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio y confirmaron los hechos, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja.

Al revisar a la víctima, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada y resguardada para preservar los indicios.

En el lugar quedaron esparcidos siete casquillos percutidos sobre la vía pública.

Asimismo, se informó que la víctima quedó dentro del predio donde ocurrieron los hechos, por lo que se dio parte a personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar las diligencias correspondientes mediante agentes de la Policía de Investigación y peritos criminalistas.

Familiares indicaron que se trataba de un hombre de aproximadamente 60 años de edad, cuya identidad fue mantenida bajo reserva.

De igual forma, trascendió que el ahora occiso presuntamente conocía a sus agresores, debido a que uno de ellos lo llamó por su nombre antes de perpetrar el ataque.

Las autoridades también ubicaron cámaras de videovigilancia cercanas al lugar de los hechos, cuyas grabaciones serían solicitadas por el Ministerio Público con el objetivo de obtener imágenes que permitan identificar a los responsables, quienes hasta el momento no han sido localizados.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y posteriormente será entregado a sus familiares una vez concluido el proceso correspondiente.