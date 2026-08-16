Sobreventa de vuelos causó caos en el aeropuerto de Cancún; Profeco recibe hasta 40 quejas diarias

Hasta 40 quejas diarias se reciben, en promedio, de pasajeros afectados por la sobreventa de boletos de avión en aerolíneas nacionales y, en menor medida, extranjeras.

En el módulo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ubicado en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), se atienden entre tres y cuatro casos al día. De acuerdo con el representante, una persona puede acercarse en nombre de un grupo familiar de hasta seis integrantes, por lo que el reclamo se contabiliza de acuerdo con el número de afectados.

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Esta cifra corresponde principalmente de lunes a viernes, mientras que durante los fines de semana puede superar las 100 personas, debido a que entre 10 y 12 usuarios acuden a exponer diferentes situaciones.

“Es una mala práctica que realizan las aerolíneas y que perjudica a los pasajeros, porque quedan varados en las terminales. Profeco brinda apoyo y atención para que la empresa los acomode en otro vuelo o, en su caso, les reembolse el dinero”, comentó personal de la dependencia.

Paseantes aseguraron que perdieron más de 5 mil pesos con este problema. / Erick Romero

Por su parte, pasajeros que solicitaron mantener su identidad en reserva expusieron que esta es una de las peores situaciones que pueden enfrentar durante un viaje, ya que, además de las pérdidas económicas, altera todos los planes previstos para su regreso a sus lugares de origen, como permisos laborales, clases y compromisos personales.

“Es nefasto que las aerolíneas hagan esto, porque, además de ser un robo, nos afectan toda la agenda y los planes que tenemos preparados para nuestro regreso. Perdimos más de 5 mil pesos con este problema y nos dicen que apenas nos devolverían el 25 por ciento de cada boleto”, señalaron.

Compañías nacionales son las que con mayor frecuencia recurren a esta práctica

La sobreventa de un vuelo, conocida como overbooking, ocurre cuando una aerolínea comercializa más boletos que el número de asientos disponibles en la aeronave. Esta práctica se basa en cálculos estadísticos que consideran que algunos viajeros no se presentarán. El inconveniente surge cuando todos llegan al aeropuerto y no existen lugares suficientes para abordar, pese a que cada pasajero pagó por su traslado.

Aerolíneas nacionales son las que con mayor frecuencia recurren a esta práctica. Las compañías extranjeras que operan en México tampoco están exentas, aunque los procedimientos pueden presentar mayores complicaciones por su carácter internacional.

La Profeco cuenta con facultades para vigilar, conciliar y sancionar a empresas aéreas extranjeras siempre que operen y tengan representación o domicilio legal en territorio mexicano; sin embargo, existen límites de jurisdicción cuando no cuentan con un establecimiento en el país o el conflicto ocurre fuera de México.

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“Solo queremos que nos puedan brindar atención y podamos regresar a Guadalajara. Ya tenemos que volver al trabajo y no tenemos dinero para comprar más boletos ni para seguir gastando aquí. Queremos irnos, es todo”, manifestó una familia afectada.

Una de las principales alternativas para quienes enfrentan problemas derivados de la sobreventa es acudir a los módulos de Profeco. En el caso del AIC, el correspondiente a la Terminal 2 se encuentra en la zona central del área de mostradores de las aerolíneas, donde se pueden gestionar conciliaciones inmediatas por demoras, cancelaciones, inconvenientes con el equipaje u otras situaciones relacionadas con compañías que cuenten con presencia física en el aeropuerto