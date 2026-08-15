Cobros de hasta 2 mil 500 pesos por traslados desde el aeropuerto de Cancun desatan reclamos de viajeros

Turistas y viajeros internacionales que descienden en las terminales 3 y 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún se encuentran con elevadas tarifas en el servicio de taxi privado o colectivo, que van desde mil 500 pesos, aproximadamente 88 dólares, para una persona; mil 900, alrededor de 110 dólares, para grupos de dos a cuatro pasajeros, y hasta $2 mil 500, cerca de 150 dólares, para conjuntos de más de cuatro usuarios.

Entre comentarios burlones acerca de lo “barateros” que, según ellos, quieren ser los extranjeros, los prestadores del transporte les mencionan que pueden recurrir a otras alternativas, como los autobuses de ADO.

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Otros visitantes que ya conocen los elevados cobros prefieren no acercarse a los módulos donde se comercializan los boletos de traslado y, en algunos casos, responden con el mismo tono irónico ante las ofertas del día.

En la Terminal 3, un turista extranjero, quien ya había visitado Cancún con anterioridad, fue abordado por dos trabajadores de empresas de taxi y transporte ejecutivo. Los empleados comenzaron a explicarle las tarifas del traslado; sin embargo, al percatarse de que eran demasiado elevadas, el visitante cuestionó el motivo de los cobros. “Es demasiado, muy caro el servicio; resulta mejor el autobús ADO”, dijo.

Con tono burlesco, los trabajadores le respondieron que, efectivamente, el autobús era más económico y, presuntamente, se mofaron del reducido presupuesto del visitante.

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Resulta llamativo que el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) sea uno de los sitios donde más costosos resultan los servicios de taxi y transporte ejecutivo, situación que afecta a los viajeros y puede dejarles una mala impresión del destino.

Como referencia, un traslado desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México al Centro Histórico cuesta entre 300 y 900 pesos; en Monterrey, las tarifas oscilan entre 500 y 800, mientras que en Guadalajara van de 400 a 600, por mencionar algunos ejemplos.

La conocida frase “es porque Cancún es un lugar turístico” parece estar excediendo sus límites y comienza a convertirse en sinónimo de servicios costosos y deficientes. La dinámica de precios y calidad en la prestación de estos servicios está mermando la confianza de los visitantes, quienes cada vez muestran mayor cansancio ante este tipo de situaciones.

“No puedo creer que el servicio de transporte en Cancún sea tan caro, es ridículo”, mencionó el turista que documentó esta situación.

Esta práctica, según lo observado, ocurre en las tres terminales del AIC, donde ningún pasajero parece estar exento. Tanto viajeros nacionales, que generalmente cuentan con un presupuesto más limitado, como extranjeros enfrentan estas tarifas; algunos de estos últimos, al conocer la dinámica, optan por prescindir de este servicio.