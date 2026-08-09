48 elementos atienden emergencias en temporada vacacional

Un total de 48 guardavidas mantiene vigilancia en las playas públicas de este destino turístico durante esta temporada vacacional, mediante recorridos y atención a bañistas de 7:00 a 19:00 horas.

Durante un recorrido por Playa Marlín, la encargada de despacho de la Presidencia Municipal, Landy Guadalupe Canché Pantoja, supervisó las labores de prevención que realizan los rescatistas para atender cualquier emergencia entre los visitantes.

Noticia Destacada San Román logra primer triunfo en Hopelchén

El director general de Protección Civil, Antonio de Jesús Riveroll Ribbon, informó que actualmente 30 guardavidas y dos supervisores permanecen en los principales puntos de vigilancia, mientras que otros 18 elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se incorporaron a estas tareas.

Los socorristas efectúan acciones preventivas, monitoreo y rescate acuático, además de proporcionar atención hospitalaria y orientación a turistas y residentes que acuden a los arenales. La presencia de los elementos se mantiene durante el horario establecido para disminuir riesgos y responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

De forma paralela, los balnearios reciben trabajos de mantenimiento y saneamiento que incluyen el cribado de arena, recolección de desechos y retiro de sargazo, labores a cargo de trabajadores de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y de la Dirección General de Servicios Públicos.