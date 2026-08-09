San Román logra primer triunfo en Hopelchén

Por fin ganó el campeón San Román en el fútbol chenero y este domingo doblegó 4 goles a 2 a Deportivo Dzibalchén, en acciones de la tercera jornada de la Liga Municipal de Fútbol Soccer de Primera Fuerza “Puro Hopelchén”.

Este juego se realizó en el estadio de la unidad deportiva “20 de noviembre”, de la ciudad de Hopelchén, casa de San Román, que reunió a decenas de aficionados al llamado “deporte de las patadas”.

Eduardo “Es Mero” Tapia anotó el gol de la quiniela por San Román al minuto 8, y Aldair Uc empató el juego por Dzibalchén al minuto 17. Luego José Miss al minuto 27 volvió a darle la ventaja al equipo campeón, cerrando el primer tiempo 2-1.

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En la parte complementaria, Bruno Criollo hizo el gol del empate para Dzibalchén, pero al minuto 58 Francisco Flores puso adelante a San Román y al 66 Jorge Cauich anotó el cuarto gol para el definitivo 4-2.

El árbitro Roger Ulises Caamal Barrera amonestó a Carlos Barrera de San Román, y por Dzibalchén a Rafael Torres, Jacobo Enrique “Roba” Chí Pino y Daniel “El Churro” Villarreal, sin expulsiones.

Ahora el campeón San Román tiene foja de un triunfo y dos derrotas, mientras que Dzibalchén suma un empate y dos derrotas, sin conocer aún la victoria.

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