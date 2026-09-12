Claudia Sheinbaum anuncia 187 consultorios de atención primaria y megaproyectos en Quintana Roo

Como parte de su gira de rendición de cuentas por Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la adecuación de 187 consultorios de atención primaria en la entidad mediante el programa La Clínica es Nuestra, con el objetivo de ampliar los servicios médicos y acercar la atención a las comunidades.

Noticia Destacada Sigue EN VIVO la visita de Claudia Sheinbaum en Cancún: Mensaje y rendición de cuentas en Malecón Tajamar

Nuevos hospitales

Durante el evento “Honestidad y resultados”, realizado este sábado en Malecón Tajamar, en Cancún, la mandataria federal destacó otros proyectos de infraestructura hospitalaria. Entre ellos se encuentran los nuevos hospitales generales de Chetumal y Felipe Carrillo Puerto, cuyas construcciones presentan un avance considerable.

Torre de especialidades

Sheinbaum también anunció la construcción de una torre de especialidades en el municipio de Benito Juárez, la cual reforzará la atención de pacientes que requieren servicios médicos especializados. Estos proyectos se sumarán a los consultorios que serán adecuados para brindar atención primaria en diferentes puntos del estado.

Programas para el Bienestar

Acompañada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, la Presidenta informó que 486 mil 167 habitantes de Quintana Roo reciben algún apoyo de los Programas para el Bienestar, para los cuales se destina una inversión anual de 9 mil 241 millones de pesos.

Más de 116 mil adultos mayores

Entre los beneficiarios se encuentran 116 mil 690 adultos mayores que reciben una pensión universal, 23 mil personas con discapacidad, 60 mil 617 estudiantes de preparatoria con la beca Benito Juárez y 9 mil 551 jóvenes incorporados a Jóvenes Construyendo el Futuro.

Obras de infraestructura

En materia de infraestructura y desarrollo, Sheinbaum destacó que el Tren Maya será adaptado para el transporte de carga y que esta nueva etapa comenzará a operar el próximo año. También mencionó la terminación del distribuidor vial Kukulcán, la conservación de carreteras federales y la modernización del corredor vial de Isla Blanca.

Más de 76 mil viviendas

La mandataria federal agregó que se construirán 76 mil 200 viviendas para personas con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, mientras que más de 200 mil familias serán beneficiadas con la reestructuración de créditos considerados impagables. Además, se prevé regularizar 20 mil escrituras en Quintana Roo.

Nuevas preparatorias

Para fortalecer la educación media superior se construyen ocho bachilleratos nacionales “Margarita Maza”, cinco ampliaciones de preparatorias y nuevas instalaciones en Benito Juárez y Playa del Carmen. En este último municipio también avanza un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Inversión contra el sargazo

Otro de los anuncios relevantes fue una inversión adicional de 2 mil millones de pesos para atender el sargazo, problemática que afecta las costas y la actividad turística de Quintana Roo. Sheinbaum también resaltó la entrega directa de recursos a comunidades indígenas y la instalación de Centros LIBRE para mujeres en todos los municipios del estado.

Gira nacional

La visita a Cancún forma parte de la gira nacional que la Presidenta realiza después de la presentación de su Segundo Informe de Gobierno. Los recorridos concluirán el próximo 27 de septiembre en la Ciudad de México.

JGH