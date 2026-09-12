Ariadna Montiel cuestiona a Jorge Romero por viajar a Europa rumbo a las elecciones 2027

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, lanzó críticas contra el presidente del PAN, Jorge Romero, luego de que el panista difundiera actividades realizadas durante un viaje por Europa.

A través de redes sociales, Montiel cuestionó que el dirigente blanquiazul se encuentre fuera del país justo cuando comienza a perfilarse el escenario político rumbo a las elecciones de 2027.

La morenista consideró que la dirigencia panista debería concentrar sus esfuerzos en recorrer México y mantener contacto directo con la ciudadanía, en lugar de buscar acuerdos o intercambios políticos en el extranjero.

Montiel sostuvo que la decisión de Romero evidencia, desde su perspectiva, una distancia entre el PAN y la población mexicana.

Jorge Romero destaca reuniones para fortalecer al PAN

Romero compartió en sus redes sociales información sobre un encuentro realizado en Alemania, donde señaló que el objetivo era conocer propuestas, generar alianzas y obtener ideas que pudieran contribuir al fortalecimiento del Partido Acción Nacional.

Noticia Destacada Presidenta Claudia Sheinbaum condena amenazas de senador de Morena contra Enrique Acevedo y expresa solidaridad

El dirigente panista afirmó que el propósito de estos trabajos está relacionado con la búsqueda de alternativas para México y reiteró que el compromiso de su partido se encuentra en el país.

La publicación provocó la respuesta de Montiel, quien sostuvo que el bienestar de México debe construirse desde el territorio nacional.

Morena y PAN perfilan disputa rumbo a 2027

En su posicionamiento, la dirigente de Morena afirmó que el PAN puede buscar contactos y recorrer distintas ciudades del mundo, pero que las decisiones electorales se definirán en México mediante el voto ciudadano.

Montiel también cuestionó que Acción Nacional cuente con una estrategia sólida para las elecciones de 2027 y contrastó las actividades de Romero con el trabajo territorial que, aseguró, realiza Morena.

@JorgeRoHe lleva días recorriendo Europa buscando afuera lo que hace mucho perdieron en México: el respaldo del pueblo.



Es revelador que, justo cuando comienza un nuevo proceso electoral, la dirigencia de @AccionNacional prefiere hacer “territorio” a miles de kilómetros de… https://t.co/zVjNSv6iiu — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) September 12, 2026

La dirigente morenista señaló que su partido continuará recorriendo distintas regiones del país, escuchando las demandas de la población y fortaleciendo su organización de cara al próximo proceso electoral.

El intercambio entre ambos dirigentes ocurre mientras los partidos políticos comienzan a definir estrategias, alianzas y posicionamientos para una contienda electoral que será relevante para el mapa político nacional.

IO