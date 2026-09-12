Sigue EN VIVO la visita de Claudia Sheinbaum en Cancún: Mensaje y rendición de cuentas en Malecón Tajamar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llegará este sábado 12 de septiembre a Cancún para encabezar el evento “Honestidad y resultados en Quintana Roo”, como parte de su gira nacional tras el Segundo Informe de Gobierno.

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El encuentro está programado a las 16:00 horas en Malecón Tajamar, donde la mandataria presentará un balance de las acciones, programas y proyectos de su administración en Quintana Roo.

Sheinbaum inició esta etapa de su gira el viernes 11 de septiembre por Chiapas, Oaxaca y Campeche. En territorio campechano destacó programas sociales para más de 385 mil beneficiarios, además de proyectos de vivienda, salud, infraestructura, el Tren Maya de Carga y el Tren Ligero de Campeche.

Este sábado, antes de trasladarse a Quintana Roo, encabezó un evento en Mérida, Yucatán, donde presentó avances de su administración en programas sociales, salud, infraestructura, energía, vivienda y educación.

¿Qué anunciará Claudia Sheinbaum hoy en Cancún?

Hasta antes del evento no se ha confirmado un anuncio específico para Cancún. Se espera que Sheinbaum presente avances de proyectos y programas federales en Quintana Roo, entre ellos temas relacionados con el Tren Maya, el Puente Vehicular Nichupté, infraestructura, vivienda, salud y programas del Bienestar.

JGH