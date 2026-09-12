Cuestionan estacionamiento de vehículos oficiales en zonas prohibidas del aeropuerto de Cancún

El estacionamiento de vehículos oficiales en zonas donde no está permitido hacerlo volvió a generar señalamientos sobre el control en las áreas exteriores del Aeropuerto Internacional de Benito Juárez, operado por Aeropuertos del Sureste (ASUR).

Trabajadores del recinto, quienes solicitaron mantener el anonimato, señalaron que unidades de instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) permanecen en sitios restringidos, pese a que existen espacios destinados para vehículos oficiales, personal de ASUR, Bomberos y otras áreas operativas.

Elementos de la Guardia Nacional consultados sobre la situación reconocieron que dichas unidades no deberían permanecer en esos puntos, aunque explicaron que se les brinda la “atención” correspondiente. En el caso de automóviles particulares, indicaron que intervienen cuando ASUR solicita apoyo para retirarlos mediante una grúa.

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De acuerdo con trabajadores del aeropuerto, las grúas que operan dentro de las instalaciones pertenecen a la mencionada empresa, por lo que cuestionaron que la concesionaria tenga que solicitar la intervención de la Guardia Nacional para atender situaciones relacionadas con vehículos estacionados en áreas restringidas.

Los señalamientos se suman a otros incidentes registrados en las terminales del aeropuerto. Recientemente, en la Terminal 3, una disputa entre transportistas por la captación de pasajeros derivó en una riña a golpes, situación que ocurrió ante usuarios y turistas.

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El conflicto puso nuevamente sobre la mesa los problemas relacionados con los servicios de transporte en los accesos de la terminal, donde desde hace años existen diferencias entre prestadores establecidos y quienes son señalados como irregulares o “piratas”.

Ante este escenario, trabajadores cuestionaron las medidas que aplica Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) para regular el acceso y permanencia de vehículos y prestadores de servicios en las zonas de captación de pasajeros.

La presencia de automóviles en sitios restringidos y los enfrentamientos entre transportistas forman parte de los incidentes que se han registrado en el entorno de las terminales, mientras la Guardia Nacional participa cuando es requerida por la concesionaria.

Los trabajadores consultados consideraron necesario reforzar las medidas de vigilancia y control en las áreas de acceso y captación de pasajeros, con el propósito de evitar nuevos conflictos y mantener condiciones adecuadas para usuarios y visitantes.