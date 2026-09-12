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Quintana Roo / Sucesos

Exceso de velocidad provoca volcadura en el Boulevard Bahía de Chetumal

La unidad quedó sobre la cinta asfáltica en uno de los principales accesos a la localidad de Calderitas.

Por Fernando Baeza

12 de sept de 2026

1 min

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Volcadura en el Boulevard Bahía de Chetumal deja daños materiales
Volcadura en el Boulevard Bahía de Chetumal deja daños materiales / Especial

Un automóvil compacto volcó la tarde de este sábado en la entrada de la localidad de Calderitas, sobre el Boulevard Bahía de Chetumal, en el cruce de las calles Oaxaca y Campeche, según el reporte preliminar recabado por elementos de la Policía Estatal de Tránsito, corporación que se hizo cargo de las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos.

De acuerdo con la información el vehículo circulaba presuntamente con exceso de velocidad cuando el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que ésta terminara volcada sobre la cinta asfáltica de dicha vialidad, uno de los principales accesos a la localidad de Calderitas.

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Como resultado del percance, las autoridades reportaron únicamente daños materiales, sin que se tuviera conocimiento de personas lesionadas, de acuerdo con lo señalado por los oficiales que atendieron el llamado.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal de Tránsito, quienes acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes.

El choque ocurrió en el cruce de la avenida Niños Héroes con la avenida 71.

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Las labores de limpieza y retiro del vehículo se realizaron una vez concluidas las diligencias en el sitio, permitiendo la normalización paulatina de la circulación vehicular en la zona.

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