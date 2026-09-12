Santi Gimenez se estrena como goleador en Portugal y llega a 100 tantos en su carrera

Tuvieron que pasar 354 días para que Santiago Gimenez anotara su gol número 100 en su carrera profesional, y de paso se estrenó con el Porto en la Liga de Portugal. Esto en la victoria de los Dragones 1-4 ante el Casa Pia, en la Jornada 6.

Santi entró de cambio y jugó 29 minutos este sábado 12 de septiembre de 2026, suficientes para marcar el primer gol en su nueva Liga, la portuguesa. Respondiendo al fichaje, luego de su experiencia con el Milan de la Serie A de Italia.

🇲🇽⚽ SANTI GIMENEZ… ¡NEVER GIVE UP! 🔥



Primer gol como Dragón y anotación número 100 de su carrera. 🐉💯

Después de CASI UN AÑO sin marcar, el Bebote volvió a celebrar y alcanzó una cifra redonda.



¡SANTI ESTÁ DE REGRESO! 😎🔥 pic.twitter.com/aRGxSUhpiG — Claro Sports (@ClaroSports) September 12, 2026

Los Dragones masacraron al Pia y tendrán casi una semana para recuperar fuerza, pues será hasta el próximo domingo 20 de septiembre cuando vuelvan a tener acción y reciban en casa el clásico ante el Benfica en la Jornada 7 de la Liga de Portugal 2026, y donde se espera que el delantero mexicano siga sumando minutos.

La última vez que Santiago Gimenez había anotado, su gol número 99, fue en el ya lejano 23 de septiembre de 2025 en un partido del AC Milan frente al Lecce.