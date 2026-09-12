Estados Unidos destaca cooperación con México para frenar drones utilizados por cárteles

El Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) destacó los esfuerzos conjuntos con autoridades mexicanas para enfrentar las operaciones con drones que, de acuerdo con el organismo estadounidense, son utilizadas por organizaciones criminales para facilitar el contrabando de drogas y el tráfico de personas.

A través de su cuenta oficial de X, el organismo militar estadounidense reconoció el trabajo coordinado entre sus instituciones y sus socios mexicanos, con el objetivo de adaptar las estrategias para responder a las nuevas modalidades empleadas por los grupos delictivos.

El mensaje también fue dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional, cuya cuenta oficial fue mencionada por USNORTHCOM en la publicación.

Comando Norte resalta acciones contra drones de los cárteles

En su mensaje, el Comando Norte señaló que sus esfuerzos están encaminados a adaptarse y derrotar las operaciones con drones de los cárteles, al considerar que estas herramientas forman parte de las actividades relacionadas con el traslado ilegal de drogas y personas.

El reconocimiento ocurre en un contexto de colaboración entre autoridades de ambos países para reforzar la seguridad en la frontera que comparten México y Estados Unidos.

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USNORTHCOM subrayó que el trabajo conjunto permite desarrollar capacidades para enfrentar este tipo de operaciones y responder a las estrategias utilizadas por las organizaciones criminales.

México y EU buscan fortalecer la seguridad fronteriza

El organismo estadounidense afirmó que la coordinación binacional tiene como uno de sus principales objetivos fortalecer la seguridad de la frontera compartida.

La utilización de drones representa un desafío para las autoridades debido a las posibilidades que ofrecen estos dispositivos para realizar operaciones a distancia. Frente a ello, el Comando Norte destacó la necesidad de adaptar las acciones de seguridad y mantener la cooperación con las instituciones mexicanas.

USNORTHCOM applauds the efforts of our Interagency and Mexican partners in adapting to and defeating cartel drone operations that enable drug smuggling and human trafficking. Together we are strengthening the security of our shared border. @Defensamx1 https://t.co/HXEUpfNf12 — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) September 12, 2026

Con su pronunciamiento, USNORTHCOM reconoció públicamente los esfuerzos de los equipos de ambos países y presentó la coordinación bilateral como un componente para enfrentar las actividades ilícitas atribuidas a los cárteles.

El mensaje fue acompañado por una mención a la cuenta de la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte del reconocimiento a los socios mexicanos involucrados en estas acciones.

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