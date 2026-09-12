Fiestas Patrias 2026: CDMX reforzará el alcoholímetro con operativo las 24 horas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México pondrá en marcha un operativo especial del programa Conduce sin Alcohol con motivo de las Fiestas Patrias 2026, como parte de las acciones para reducir accidentes viales relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

El dispositivo estará vigente del 11 al 20 de septiembre, con vigilancia permanente durante las 24 horas. Para estas labores participarán 300 elementos policiales y 120 unidades, distribuidos en las 16 alcaldías de la capital.

El objetivo principal será detectar a conductores que manejen después de ingerir alcohol y evitar que esta conducta derive en hechos de tránsito que puedan poner en riesgo a automovilistas, peatones y otros usuarios de la vía pública.

Habrá revisiones en accesos y salidas de CDMX

Como parte del despliegue, la SSC instalará puntos de revisión y seguridad en carreteras, principalmente en los accesos y salidas de la Ciudad de México.

La estrategia busca reforzar la vigilancia durante uno de los periodos con mayor movilidad por las celebraciones patrias y generar conciencia entre los conductores sobre los riesgos de combinar el consumo de alcohol con el volante.

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La presencia policial también se incrementará en parques, plazas comerciales, explanadas de las alcaldías, zonas de bares y restaurantes, además de sitios donde se desarrollen conciertos y eventos deportivos.

En estos espacios, los elementos de seguridad realizarán labores preventivas y promoverán entre la población la importancia de evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

Conduce sin Alcohol cumple 23 años

El operativo coincide además con el 23 aniversario del programa Conduce sin Alcohol, que se conmemora el próximo 19 de septiembre.

🚘 Por tu seguridad y la de los demás, en estas #FiestasPatrias reforzaremos el Programa #ConduceSinAlcohol, con operativos aleatorios en las 16 alcaldías.



📅 Del 11 al 20 de septiembre

⏰ Las 24 horas del día

👮🏻‍♀️ 300 policías y 120 patrullas desplegadas 🚓



No pongas en riesgo… pic.twitter.com/W0tkUNUwiH — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 12, 2026

La SSC señaló que, a lo largo de sus más de dos décadas de funcionamiento, esta estrategia ha buscado contribuir a la prevención de accidentes y fomentar una movilidad más segura en la capital.

Con el despliegue especial de septiembre, las autoridades capitalinas pretenden que las celebraciones por la Independencia de México transcurran con menores riesgos viales y que habitantes y visitantes puedan participar en las actividades patrias con mayores condiciones de seguridad.

IO