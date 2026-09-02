¡Da El Grito en Cancún! Este es el horario y ubicación donde celebrarlo el 15 de septiembre

Como parte de la fiestas patrias, se llevará a cabo uno de los eventos má esperados de este mes de septiembre en la ciudad de Cancún, el cual reunirá a las familias e incluso turistas para celebrar en grande toda la noche.

El Grito de Independencia que se celebra cada 15 de septiembre ya cuenta con horarios y ubicación exacta para que los y las cancunenses puedan disfrutarlo como todos los años.

Horarios y ubicación

El Ayuntamiento de Benito Juárez compartió que este martes 15 de septiembre a partir de las 19:30 horas, todos los ciudadanos que desean dar El Grito, podrán reunirse en el Palacio Municipal de Cancún.

Como en todos los años, el acceso es completamente gratuito y tanto niños como adultos podrán asistir libremente. Además de la presencia de comerciantes con antojitos y platillos típicos mexicanos y de la región.

Debido al gran festejo, se recomienda llegar con anticipación y contar con opciones de rutas y medios de transporte debido a la gran cantidad de ciudadanos que se reunirán en el centro de Cancún, causando el cierre de algunas calles y avenidas, como afectaciones al transporte público.