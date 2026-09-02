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¡Da El Grito en Cancún! Este es el horario y ubicación donde celebrarlo el 15 de septiembre

Para el martes 15 los cancunenses de todas las edades se reunirán en el centro de la ciudad para celebrar una noche llena de tradición.

Por Redacción Por Esto!

2 de sept de 2026

1 min

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El evento se llevará a cabo en la Plaza de la Reforma
El evento se llevará a cabo en la Plaza de la Reforma / Especial

Como parte de la fiestas patrias, se llevará a cabo uno de los eventos má esperados de este mes de septiembre en la ciudad de Cancún, el cual reunirá a las familias e incluso turistas para celebrar en grande toda la noche.

El Grito de Independencia que se celebra cada 15 de septiembre ya cuenta con horarios y ubicación exacta para que los y las cancunenses puedan disfrutarlo como todos los años.

Horarios y ubicación

El Ayuntamiento de Benito Juárez compartió que este martes 15 de septiembre a partir de las 19:30 horas, todos los ciudadanos que desean dar El Grito, podrán reunirse en el Palacio Municipal de Cancún.

Como en todos los años, el acceso es completamente gratuito y tanto niños como adultos podrán asistir libremente. Además de la presencia de comerciantes con antojitos y platillos típicos mexicanos y de la región.

Debido al gran festejo, se recomienda llegar con anticipación y contar con opciones de rutas y medios de transporte debido a la gran cantidad de ciudadanos que se reunirán en el centro de Cancún, causando el cierre de algunas calles y avenidas, como afectaciones al transporte público.

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