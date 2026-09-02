Claudia Sheinbaum exige a EU pruebas contra Rubén Rocha Moya antes de avanzar en solicitud de extradición

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que Estados Unidos no ha entregado hasta ahora pruebas adicionales para sustentar la solicitud de detención con fines de extradición contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que las autoridades estadounidenses han respondido que, para una petición de detención urgente con fines de extradición, no consideran necesario proporcionar más elementos probatorios.

Sheinbaum sostuvo que México mantiene una posición de reciprocidad y que, así como Washington solicita pruebas en casos similares, el Gobierno mexicano también requiere conocer los elementos que sustentan los señalamientos contra Rocha Moya.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las pruebas contra Rubén Rocha Moya?

La Presidenta señaló que la petición estadounidense busca concretar una detención urgente con fines de extradición, pero que hasta el momento no se han presentado evidencias adicionales.

“Solicitan la detención urgente con fines de extradición y no presentan pruebas”, resumió Sheinbaum al explicar la postura de su administración.

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La mandataria agregó que Estados Unidos todavía podría entregar documentación o elementos adicionales, aunque por ahora eso no ha ocurrido.

Rubén Rocha Moya dejó nuevamente el gobierno de Sinaloa

El caso ocurre después de que el Congreso de Sinaloa aprobara el 23 de agosto de 2026 una nueva solicitud de licencia de Rocha Moya para separarse del cargo.

El político había retomado la gubernatura el 21 de agosto, luego de haberse apartado desde el 1 de mayo para comparecer ante la Fiscalía General de la República por señalamientos procedentes de Estados Unidos sobre presuntos vínculos de su administración con el Cártel de Sinaloa.

Rocha Moya ha rechazado esas acusaciones y las ha calificado como falsas y carentes de sustento.

🇲🇽 SHEINBAUM RECHAZA EXTRADICIÓN DE ROCHA MOYA: "EU NO HA ENVIADO LAS PRUEBAS"

La presidenta Claudia Sheinbaum elevó este miércoles el tono frente a Washington al reiterar que México no cumplimentará una orden de detención con fines de extradición contra Rubén Rocha Moya,… pic.twitter.com/lmMS6nQdoH — Flash 24/7 (@Flash_24_7) September 2, 2026

México pide reciprocidad a Estados Unidos

Sheinbaum insistió en que la solicitud de pruebas responde a un principio de reciprocidad entre ambos países.

La Presidenta evitó adelantar una conclusión sobre las acusaciones contra Rocha Moya y centró su postura en la necesidad de que cualquier procedimiento de extradición cuente con elementos que permitan a las autoridades mexicanas revisar y sustentar legalmente la petición.

Por ahora, el Gobierno federal mantiene la solicitud de información mientras espera que Estados Unidos entregue, en su caso, nuevas pruebas relacionadas con el expediente.

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