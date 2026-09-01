Aleks Syntek se presentará gratis en la alcaldía Benito Juárez por las fiestas patrias

El cantante mexicano Aleks Syntek encabezará la cartelera musical gratuita de las Fiestas Patrias 2026 en la alcaldía Benito Juárez. El evento que será de manera gratuita para todos los ciudadanos forma parte de las celebraciones por el 216 Aniversario de la Independencia de México.

El show del compositor ofrecerá un recorrido por sus mayores éxitos pop noventeros y contemporáneos, complementando la tradicional ceremonia del Grito de Independencia. Debido a la emoción que se ha generado, es esencial conocer la fecha y lugar de este gran concierto.

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Detalles del concierto gratuito de Aleks Syntek en la Benito Juárez

El concierto de Aleks Syntek tendrá lugar en la Explanada de la Alcaldía Benito Juárez, en este espacio, el compositor tocará varias de sus canciones para amenizar el ambiente antes del Grito de Independencia que será dado por el alcalde Luis Mendoza, en un evento que busca festejar a México.

El show será el próximo martes 15 de septiembre de 2026 y comenzará a las 18:00 horas. Además, el programa musical contará con la participación especial de Diego Schoening, exintegrante de Timbiriche, es importante señalar que la entrada será totalmente gratuita, por lo que no se debe hacer algún pago por el acceso.

Las autoridades locales informaron que el acceso será libre pero regulado según la capacidad máxima de la plaza, por lo que se recomienda asistir con anticipación y consultar los objetos prohibidos en los filtros de seguridad.

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