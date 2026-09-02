Ésta fue la última publicación de Jonathan Meléndez; tecladista de Camilo Séptimo: “Una noche que se quedará para siempre”

Tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de la banda mexicana ‘Camilo Séptimo’, seguidores y colegas del ámbito musical han volcado sus muestras de cariño en sus redes sociales. En medio de la conmoción, usuarios han reaccionado a la última publicación del músico.

El asesinato del músico generó gran sorpresa entre sus fanáticos y seguidores, principalmente porque el tecladista fue encontrado junto a su familia todos con un disparo. El hecho es investigado por las autoridades; mientras que sus seguidores han expresado su dolor en redes sociales.

Noticia Destacada Omar García Harfuch destaca la detención en menos de 12 horas de dos presuntos responsables del asesinato del músico Jonathan Meléndez en Atizapán

¿Cuál fue la publicación de Jonathan Meléndez?

Fue en su cuenta oficial de Instagram en donde los usuarios y seguidores reaccionaron y se despidieron en la última publicación de Jonathan Meléndez. La misma consta de un vídeo en resumen sobre el concierto que ofreció la banda en el Palacio de los Deportes, acompañado de un texto.

“Una noche. Un portal. Miles de navegantes. Aún no asimilamos toda la energía y la vibra que vivimos en el Palacio de los Deportes. Una noche que se quedará para siempre en nuestro corazón.” escribió la banda en la publicación que se ha llenado de despedidas de los fanáticos.

¿Qué se sabe del asesinato al tecladista, Jonathan Meléndez?

El ataque ocurrió la tarde del martes 1 de septiembre, entre las 17:30 y las 19:40 horas, al interior de un inmueble en la colonia Bosques Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza; Estado de México (Edomex). De acuerdo con las investigaciones preliminares, dos sujetos habrían ingresado al domicilio aprovechando la relación de confianza con el músico.

Una vez dentro, las víctimas fueron sometidas con violencia y atadas; posteriormente, los agresores abrieron fuego, causando la muerte de Jonathan Meléndez, su esposa que estaba embarazada, su hija de tres años, una joven trabajadora del hogar e incluso la mascota de la familia.

Noticia Destacada Declaran culpable a Duane Davis por el asesinato de Tupac Shakur en 1996

Derivado de los operativos coordinados entre fuerzas estatales y federales, horas más tarde se concretó la detención de dos presuntos implicados, entre ellos un sujeto identificado como socio comercial de la víctima, señalados como los probables autores materiales del crimen.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal