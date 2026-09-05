Pumas condena acto de violencia durante el duelo contra América Femenil

Un incidente registrado en las tribunas del Estadio Olímpico Universitario obligó a la intervención del personal de seguridad durante el partido entre Pumas y América Femenil, correspondiente a la Liga MX Femenil.

De acuerdo con el Club Universidad Nacional, el hecho involucró a uno de los asistentes que se encontraba en las tribunas. Ante la situación, se pusieron en marcha los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de casos.

Como parte de la intervención, la persona involucrada fue retirada del inmueble universitario, con el objetivo de mantener las condiciones necesarias para el desarrollo del encuentro y proteger a los aficionados que acudieron al estadio.

Ni en la liga más familiar la gente sabe comportarse de manera decente y evitan ser unos nacos y estúpidos.



¿Mis prejuicios? Cada vez más intactos. pic.twitter.com/DTrW1Yb1jS — Goyito (@ElG0yit0) September 5, 2026

A través de un comunicado, Pumas manifestó su rechazo a cualquier expresión de violencia dentro de sus instalaciones. El club destacó que el respeto, la convivencia y la seguridad forman parte de los principios que busca mantener durante sus partidos.

La institución también señaló que continuará con el fortalecimiento de sus medidas preventivas y de seguridad en los encuentros que dispute, tanto para mantener el orden en las tribunas como para impulsar una cultura de respeto dentro y fuera de la cancha.