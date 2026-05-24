¡Macabro hallazgo! Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre con signos de violencia en Cancún

La tarde de este domingo, la tranquilidad de la colonia Tres Reyes se vio sacudida tras el macabro hallazgo del cuerpo de un hombre con visibles huellas de violencia. El cadáver, que se encontraba maniatado y en un avanzado estado de descomposición, fue localizado en la tercera etapa de este asentamiento irregular, sobre el camino de terracería conocido popularmente como "Cristo Viene".

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el descubrimiento fue realizado de manera fortuita por un grupo de pepenadores que recorrían la zona en busca de material reciclable. Al adentrarse en la maleza a un costado del camino, los recolectores se toparon con la dantesca escena, interrumpiendo de inmediato sus labores debido al fuerte olor que emanaba del sitio.

Asustados por el hallazgo, los testigos salieron a la vía principal para dar aviso inmediato a las autoridades a través de una llamada a la línea de emergencias 911. En cuestión de minutos, elementos de la Policía Municipal de Benito Juárez se trasladaron al sitio como primeros respondientes.

Tras una breve inspección, los uniformados confirmaron el reporte y procedieron a implementar un estricto acordonamiento perimetral con cinta amarilla para preservar la escena del crimen y evitar la contaminación de posibles indicios.

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Según fuentes extraoficiales, el hoy occiso vestía únicamente un short de color azul y tenis blancos. Debido al avanzado estado de degradación del cuerpo, no fue posible determinar a simple vista sus rasgos faciales ni rasgos particulares como tatuajes, aunque se confirmó que presentaba las manos atadas hacia la espalda.

Más tarde, personal pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía de Homicidios arribaron al lugar para iniciar con las diligencias correspondientes. Los peritos criminalistas procesaron la escena, fijaron fotográficamente el lugar del hallazgo y recolectaron cualquier elemento que pudiera integrarse a la carpeta de investigación.

El operativo generó una fuerte expectación y asombro entre los vecinos de la tercera etapa de Tres Reyes. Decenas de colonos observaron con incertidumbre la intensa movilización de las patrullas y camionetas oficiales sobre el camino de terracería, inicialmente sin saber que se trataba del hallazgo de una persona sin vida.

Finalmente, se realizó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO). En dicho anfiteatro se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa matemática de la muerte y la temporalidad del deceso. Por su parte, las autoridades ministeriales ya trabajan en las pesquisas correspondientes para lograr la pronta identificación de la víctima y dar con el paradero de los responsables de este crimen.