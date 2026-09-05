Playas, cenotes y naturaleza: 5 pueblos cerca de Cancún más recomendados para visitar

Cancún es uno de los principales destinos turísticos de Quintana Roo, pero sus alrededores también esconden pueblos que ofrecen una experiencia diferente a la de las grandes zonas hoteleras.

Desde comunidades costeras con ambiente tranquilo hasta destinos rodeados de naturaleza, existen opciones para quienes buscan conocer otros rincones del estado sin alejarse demasiado.

Noticia Destacada 10 Pueblos Mágicos para disfrutar una Semana Santa inolvidable en México

Puerto Morelos: el pueblo tranquilo a menos de una hora de Cancún

A unos 40 kilómetros de Cancún se encuentra Puerto Morelos, un antiguo pueblo pesquero que conserva un ambiente más relajado que otros destinos de la Riviera Maya. El recorrido desde Cancún puede tomar alrededor de 40 minutos en automóvil por la carretera federal 307, lo que lo convierte en una de las alternativas más accesibles para quienes buscan escapar por unas horas del ritmo de la ciudad.

Uno de sus principales atractivos es su zona costera, donde destaca el conocido faro inclinado, además de las playas y el arrecife que forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano. Los visitantes pueden caminar por el centro, disfrutar de restaurantes de pescados y mariscos, realizar actividades acuáticas o contratar recorridos para practicar snorkel y conocer parte de la riqueza marina de la zona.

Isla Mujeres: el Pueblo Mágico frente a las costas de Cancún

A pocos kilómetros de Cancún se encuentra Isla Mujeres. Para llegar es necesario trasladarse a alguno de los puntos de salida de ferry, principalmente Puerto Juárez, y cruzar hacia la isla en un recorrido de aproximadamente 15 minutos.

Entre los sitios que se pueden visitar se encuentra Punta Sur, donde se combinan paisajes del Caribe con acantilados y espacios naturales, además de las playas de aguas turquesa que caracterizan al destino. También es posible practicar snorkel, realizar recorridos en carrito de golf, visitar museos y disfrutar de la gastronomía local, especialmente platillos elaborados con pescados y mariscos.

Tulum: el destino de ruinas mayas, playas y cenotes

A aproximadamente 130 kilómetros de Cancún se encuentra Tulum y es una de las opciones más conocidas del estado y combina atractivos naturales con vestigios arqueológicos, por lo que puede ser una alternativa para quienes buscan algo más que una visita a la playa.

La zona arqueológica de Tulum es uno de sus principales atractivos, debido a que las antiguas construcciones mayas se encuentran frente al mar Caribe.

Holbox: el pueblo de calles de arena y ambiente relajado

Holbox se encuentra al norte y desde Cancún el recorrido puede tomar alrededor de dos horas,.

Una de las características que distingue a Holbox son sus calles de arena, además de sus playas de aguas poco profundas y los paisajes que pueden disfrutarse en diferentes puntos de la isla.

Los visitantes pueden recorrer el centro en bicicleta o carrito de golf, realizar paseos en lancha, practicar actividades acuáticas y disfrutar de la gastronomía local.

Noticia Destacada Del aeropuerto de Cancún a la playa más bonita de Isla Mujeres: Opciones de transporte y sus precios

Bacalar: el destino de la Laguna de los Siete Colores

Para quienes no tienen problema en recorrer una mayor distancia, Bacalar representa una de las escapadas más atractivas desde Cancún. Se encuentra a unos 380 kilómetros de la ciudad y el viaje por carretera puede tomar alrededor de cuatro horas y media, siguiendo la carretera federal 307 hacia el sur de Quintana Roo.

El principal atractivo de este destino es la Laguna de los Siete Colores, conocida por las diferentes tonalidades que adquiere el agua debido a sus profundidades y características naturales. En sus alrededores se pueden realizar paseos en lancha, kayak y paddle board, además de visitar el Canal de los Piratas y otros puntos de interés. El recorrido también puede complementarse con una visita al Fuerte de San Felipe, construido durante la época colonial para proteger la región de los ataques de piratas.