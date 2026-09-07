Patrullas Verdes suman 214 arrestos de Cancún, pero persisten los tiraderos clandestinos

A casi dos años de la creación de las Patrullas Verdes, los resultados contrastan con una realidad que persiste en calles, camellones y zonas periféricas de la ciudad: los tiraderos clandestinos no desaparecen y algunos puntos incluso parecen haberse convertido en sitios habituales para abandonar desechos.

De noviembre-diciembre del 2024 al 5 de septiembre del 2026, las Patrullas Verdes reportaron 214 personas detenidas, alrededor de 50 vehículos remitidos y 774 actas circunstanciadas, además de 64 acciones relacionadas con “Ciudad Bienestar”.

Tan sólo durante el 2025 se reportaron 166 detenciones, 30 vehículos remitidos y 708 actas, mientras que de enero a la fecha suman 29 detenidos, 13 unidades trasladadas y únicamente 47 documentos levantados.

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De acuerdo con ciudadanos consultados, estas cifras no se reflejan en las calles. El problema, señalan, es que colocar un cartel de “No tirar basura” no significa que el sitio haya quedado erradicado. Por el contrario, algunos lugares continúan recibiendo desperdicios, muebles viejos, colchones y toda clase de objetos que particulares dejan en la vía pública.

“Ya saben que ahí se tira la basura”, fue una de las respuestas recogidas durante un sondeo realizado en Cancún, donde los ciudadanos coincidieron en que quienes acostumbran utilizar estos sitios simplemente regresan a ellos, pese a la señalización y los operativos.

“El problema de la basura creció, y no es que el camión no pase, porque ahora tienen días y horarios específicos por colonias; el asunto es que la gente no entiende y tira su basura en la calle, pero tampoco veo que las autoridades hagan algo contundente por combatir el problema”, dijo César Castillo, vecino del fraccionamiento El Petén Misolha.

Particulares continúan dejando desperdicios como muebles viejos, colchones, cajas, botellas de vidrio y toda clase de objetos en los camellones y aceras de la ciudad / Liza Vera

“No se trata de poner lonas para evitar que la gente siga tirando basura, es actuar con firmeza”, sentenció Gloria González, vecina de la Región 99.

Incluso, algunos consideran que los anuncios terminan teniendo el efecto contrario: en lugar de disuadir, identifican claramente dónde suele acumularse la suciedad y dónde otros vecinos ya están acostumbrados a depositarla.

“Parece que les dijeran: ponga aquí su basura; también creo que es como una burla”, dijo Silvana Benítez, habitante de Barrio Maya.

Esta situación se vuelve más evidente en zonas donde la recolección o supervisión resulta insuficiente. Hay espacios que terminan convertidos prácticamente en basureros clandestinos a cielo abierto, con bolsas, escombros, colchones, muebles y desperdicios que permanecen durante días.

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La pregunta es si las casi 800 actas y las más de 200 detenciones representan realmente una disminución del problema o únicamente una estadística de operativos. Mientras las autoridades contabilizan sanciones, los desechos continúan apareciendo.

Ciudadanos aseguraron que, si después de casi dos años todavía existen puntos recurrentes donde siguen arrojando los desperdicios, el desafío ya no parece ser solamente detener o sancionar a quien incurre en esta práctica, sino impedir que esos lugares vuelvan a convertirse en tiraderos una y otra vez. Para las autoridades municipales, cada manta representa un punto que oficialmente consideran “erradicado”, pero la gran mayoría permanece igual o peor que antes.