Buzos extraen pulpos pequeños y dañan cuevas de reproducción en Yucatán; habría menos ejemplares en próximas temporadas

A poco más de un mes de haber abierto, la temporada de pulpo en Yucatán arrancó con una alerta que el propio Gobierno estatal reconoce como real: pescadores foráneos y prácticas de buceo prohibidas están extrayendo ejemplares que todavía no alcanzan la talla mínima y dañando las cuevas donde la especie se reproduce, un daño que no se refleja de inmediato en las capturas pero que puede reducir la biomasa disponible en las próximas temporadas.

Lila Frías Castillo, titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables (Sepasy), explicó que la llegada de trabajadores del mar procedentes de otros estados suele repetirse con cada apertura de temporada, y que si bien algunas denuncias pueden originarse en información imprecisa, el Gobierno estatal ya identificó prácticas que constituyen depredación directa.

El foco de la preocupación es el uso de equipos de buceo para extraer pulpo, un método que no está permitido para esta pesquería –a diferencia de la langosta, donde sí se autorizan determinados equipos‒ y que facilita capturar ejemplares por debajo de la talla legal, además de afectar zonas donde se concentran las huevas.

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Ante los reportes recibidos, el Gobierno de Yucatán coordina acciones con la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para ubicar los sitios donde presuntamente se realiza esta práctica. Frías Castillo insistió en que la mayoría de los pescadores yucatecos respeta las vedas y las artes de pesca autorizadas, pero llamó a mantener la vigilancia para impedir que se vulneren las reglas que protegen al recurso.

El riesgo, subrayó, no es inmediato ni necesariamente visible en los volúmenes de la temporada en curso: el daño se traduce con el tiempo, en una menor disponibilidad de pulpo para los próximos ciclos, conforme se altera el proceso reproductivo de la especie.

Un riesgo que también es para quienes bucean

La vigilancia oficial no se limita a proteger al molusco. Frías Castillo recordó que el buceo practicado sin las condiciones adecuadas representa un riesgo directo para quienes lo realizan, y mencionó que en la costa yucateca se han registrado muertes por accidentes de descompresión asociados a esta actividad. Por ello, insistió en que las normas de seguridad deben cumplirse de manera estricta durante toda la temporada, tanto para proteger el recurso como la vida de los propios pescadores.

La temporada arrancó mal

Mientras el Gobierno estatal enfoca su discurso en la vigilancia contra la depredación, otra voz del sector pesquero atribuye el arranque irregular de la temporada a un problema distinto, aunque relacionado. Mariano Canul Uicab, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras del Centro-Poniente del estado, sostuvo que en los primeros 15 días de captura el sector ribereño reportó un desplome de más de 50% respecto a agosto del 2025, cuando la temporada fue, en sus palabras, “muy excelente”.

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Para Canul Uicab, ese mal inicio puede deberse tanto a la pesca furtiva como al exceso de embarcaciones ribereñas que compiten por el mismo recurso.

El dirigente pidió esperar a que esta semana arriben a puerto las embarcaciones de mayor altura para tener un panorama más claro sobre si la baja captura es generalizada o si se concentra en la flota ribereña. Incluso planteó que un fenómeno meteorológico –una onda o tormenta tropical‒ podría remover el lecho marino y obligar a las especies a salir de sus refugios, lo que ayudaría a mejorar la captación tanto de pulpo como de mero y langosta.

Precio alto, cuota sin definir

El arranque de temporada trajo, sin embargo, condiciones favorables de precio para los productores. En las primeras dos semanas de la apertura, el kilogramo de pulpo se cotizó entre 100 y 120 pesos, según la Secretaría estatal, aunque el presidente de la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canaipes), Enrique Sánchez Sánchez, ubicó el precio local en 140 pesos por kilo. Frías Castillo atribuyó ese nivel de precios principalmente a la demanda del producto en mercados de exportación; Sánchez Sánchez confirmó que la industria ya sostiene pláticas con compradores de Europa y Estados Unidos para fijar condiciones de venta hacia el extranjero.

Lo que todavía no existe es una cifra oficial sobre cuánto pulpo podrá capturarse en la temporada 2026. Se esperaba que el dictamen del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (Imipas) se diera a conocer durante agosto. En el Comité Estatal de Pulpo se ha planteado mantener una cuota similar a la del ciclo anterior, cuando se manejó como referencia un volumen conjunto de 32 mil toneladas para Campeche y Yucatán –cifra que, según Canul Uicab, en realidad superó la meta original de 28 mil toneladas planteada para el 2025‒ aunque ese número todavía no representa un acuerdo oficial para el presente ciclo.

Vigilar el recurso, sin cifras que lo confirmen

El patrón que se dibuja hasta ahora es el de una temporada que arranca bajo sospecha de depredación, con una autoridad estatal que reconoce el problema pero que aún no cuantifica su magnitud, y con un sector ribereño que documenta una caída de más de la mitad en su captura sin que exista, todavía, una explicación oficial que distinga entre pesca furtiva, exceso de esfuerzo pesquero y condiciones ambientales.

Mientras el Imipas no emita su dictamen y Conapesca no consolide los reportes oficiales de captura, la discusión sobre qué tanto está afectando el buceo ilegal al pulpo yucateco seguirá dependiendo, en buena medida, de versiones parciales: la de una funcionaria que llama a vigilar sin ofrecer aún un balance cuantificado, y la de un dirigente ribereño que mide la crisis en la caída de sus propias capturas.