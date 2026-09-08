Marcha y seis concentraciones complicarán el tránsito en CDMX este 8 de septiembre

La Ciudad de México registrará este martes 8 de septiembre una marcha y seis concentraciones en distintos puntos, por lo que se prevén afectaciones viales durante varias horas del día.

La principal movilización comenzará a las 10:00 horas, cuando integrantes de la Fundación Un Respiro para la Vida A. C. partirán del Monumento a Cuauhtémoc con destino a la Cámara de Diputados.

A la misma hora se llevarán a cabo otras protestas en zonas de alta circulación, entre ellas el Centro Histórico y oficinas federales.

¿Dónde habrá movilizaciones este martes en CDMX?

A las 10:00 horas, la colectiva Equis, Justicia para las Mujeres realizará una manifestación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en Palacio Nacional.

En ese mismo horario, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas protestarán frente a instalaciones de la Comisión Nacional del Agua.

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Más tarde, a las 12:00 horas, Plataforma 4:20 llevará a cabo una jornada de recolección de firmas en el Monumento a la Madre, así como en los cruces de avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, y de avenida Gran Canal con Circuito Interior.

También habrá concentraciones en CCH Vallejo y Reclusorio Oriente

A las 13:00 horas, el colectivo Casanova instalará un tendedero en el CCH Vallejo.

Durante el día, el Movimiento de Regeneración Sindical también realizará una recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Por su parte, el colectivo nacional No Más Presos Inocentes acudirá a una audiencia en los Juzgados de Control del Reclusorio Oriente.

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¿Qué zonas podrían tener afectaciones viales?

Las movilizaciones podrían generar complicaciones principalmente en vialidades cercanas al Monumento a Cuauhtémoc, Congreso de la Unión, Centro Histórico, SCJN, Palacio Nacional, Conagua, Monumento a la Madre, CCH Vallejo y Reclusorio Oriente.

Debido a que varias concentraciones coinciden en horario, se recomienda a automovilistas y usuarios del transporte público considerar tiempos adicionales de traslado y consultar las condiciones del tránsito antes de iniciar su recorrido.

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