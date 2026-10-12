Una mujer lesionada y daños materiales deja un choque en el centro de Chetumal

Fernando Baeza Chetumal, 13 de octubre. Una mujer resultó lesionada y los daños materiales fueron considerables tras un choque registrado la noche de este lunes en la colonia Centro de Chetumal, en el cruce de las avenidas Efraín Aguilar y Francisco I. Madero.

De acuerdo con los primeros datos, el percance se originó cuando el conductor de un vehículo rojo, que circulaba por la avenida Francisco I. Madero, no respetó el alto obligatorio y cruzó sin tomar precauciones.

Al hacerlo, se impactó contra otra unidad que avanzaba con derecho de paso. El golpe, de acuerdo con el reporte, fue fuerte y dejó afectaciones importantes en los vehículos involucrados.

Tras el aviso al número de emergencias, elementos de la Dirección de Tránsito acudieron al sitio para realizar el deslinde de responsabilidades entre los conductores y ordenar la circulación vial, que se vio afectada durante las maniobras de atención.

También llegaron paramédicos de Emergencias Médicas de Bomberos, quienes brindaron los primeros auxilios a la mujer lesionada. Posteriormente, la trasladaron a un hospital de la ciudad, donde recibiría la atención médica correspondiente.

Ante este tipo de hechos, las autoridades de tránsito exhortaron a la ciudadanía a respetar los señalamientos viales, particularmente los altos obligatorios, y a conducir con precaución para reducir el riesgo de accidentes que pueden tener consecuencias graves.