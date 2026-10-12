MAMA Awards 2026: cómo votar por BTS y tus artistas favoritos paso a paso

Los fans del K-pop ya pueden prepararse para apoyar a sus artistas favoritos en los MAMA Awards 2026. Para participar, es importante identificar la plataforma oficial de votación de cada categoría, seguir las instrucciones y comprobar que el voto se haya registrado correctamente.

Una de las plataformas que se ha utilizado en procesos de votación de los MAMA Awards es Mnet Plus. Sin embargo, los métodos, las categorías disponibles y las reglas pueden cambiar en cada edición, por lo que es fundamental consultar los canales oficiales de la premiación antes de participar.

¿Cómo votar en los MAMA Awards 2026 desde Mnet Plus?

Si la categoría que te interesa está habilitada en Mnet Plus, sigue estos pasos generales para participar:

1. Descarga la aplicación y crea una cuenta

Busca Mnet Plus en la tienda oficial de aplicaciones de tu celular. Instálala e inicia sesión o regístrate con los métodos disponibles.

2. Busca la sección de los MAMA Awards

Entra a la aplicación y localiza el espacio dedicado a los MAMA Awards 2026. Si la votación está abierta, busca el apartado que indique Vote Now o una opción equivalente.

3. Elige a tus artistas favoritos

Revisa las categorías disponibles y selecciona a los nominados que quieras apoyar. Lee las instrucciones de cada apartado, pues el número de artistas que puedes elegir y las condiciones de participación pueden variar.

4. Envía y verifica tu voto

Presiona el botón de confirmación y completa los pasos que indique la plataforma. Después, comprueba que aparezca una notificación o comprobante que confirme que tu participación quedó registrada.

No des por hecho que todos los votos requieren ver un anuncio publicitario o que existe un límite universal de un voto diario: estas condiciones dependen de las reglas oficiales de cada votación.

¿Se puede votar por BTS en los MAMA Awards 2026?

Si quieres apoyar a BTS, primero revisa las nominaciones y categorías confirmadas para la edición de este año. La presencia de un artista en una categoría no debe darse por sentada sin consultar la lista oficial.

También es importante distinguir entre las votaciones organizadas por los MAMA Awards y las encuestas de medios, aplicaciones o comunidades de fans. Aunque estas últimas pueden ayudar a promover a un grupo, no necesariamente cuentan para los resultados oficiales de la premiación.

Consejos para que tu voto cuente

Antes de participar, toma en cuenta estas recomendaciones:

Usa plataformas oficiales: entra desde los canales de MAMA Awards o Mnet Plus para evitar páginas falsas.

entra desde los canales de MAMA Awards o Mnet Plus para evitar páginas falsas. Lee las reglas: verifica los horarios de apertura y cierre, el número de votos permitidos y los requisitos de cada categoría.

verifica los horarios de apertura y cierre, el número de votos permitidos y los requisitos de cada categoría. Confirma tu participación: espera el mensaje de registro exitoso antes de salir de la aplicación.

espera el mensaje de registro exitoso antes de salir de la aplicación. Desconfía de enlaces sospechosos: no compartas contraseñas ni códigos de verificación para votar.

no compartas contraseñas ni códigos de verificación para votar. Revisa las actualizaciones: las reglas pueden cambiar entre una categoría y otra.

La mejor forma de apoyar a tu grupo favorito es seguir las instrucciones publicadas por los organizadores y asegurarte de que tu participación corresponda a una votación oficial.