Revelan último video con vida de RJ Mitte; actor de ‘Breaking Bad’.

La muerte de RJ Mitte ha sorprendido a gran parte del público, especialmente a aquellos amantes de la serie ‘Breaking Bad’. Mientras usuarios lamentan el fallecimiento del actor, fue en redes sociales que se compartió el último video con vida de Mitte quien dio vida al hijo de Walter White en la serie.

Fue Luis Moncada, actor que también participa dentro de la serie, el encargado de compartir el clip en donde se puede ver a ambos actores sobre un globo aerostático. El video generó revuelo en redes sociales, espacio en donde usuarios rápidamente comentaron el clip expresando sus condolencias.

Noticia Destacada Estas son las 100 mejores series del siglo XXI, según The New York Times

Este es el último video con vida de RJ Mitte

En el clip compartido por Luis Moncada, se puede apreciar a ambos actores en un globo aerostático. En las imágenes compartidas en la cuenta oficial de Instagram de Moncada, se puede apreciar a ambas estrellas convivir en un ambiente de amistad mientras se divierten al estar sobre las alturas.

En el clip, el actor se despidió de su compañero de elenco, mientras se pueden ver más imágenes de ambos actores en diversos momentos. Este video de despedida fue comentado por los seguidores de ambos, expresando su tristeza por el fallecimiento de RJ Mitte.

Entre los comentarios se puede ver a diversos usuarios expresando sus condolencias, tristeza y sorpresa ante la noticia de que el actor que dio vida al hijo de Walter White perdiera la vida de manera tan repentina.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal