Fernando Baeza Chetumal, 26 de noviembre. Un percance vial se registró la tarde de este martes, el cual terminó con un automóvil volcado sobre el pavimento movilizó a elementos de Tránsito y a personal de grúa en el cruce de las avenidas Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, donde se realizaron maniobras de atención, resguardo del área y retiro de la unidad siniestrada.

Según lo reportado en el sitio del accidente, un automóvil Chevrolet Spark habría omitido el señalamiento de alto que le correspondía al llegar al cruce. Al incorporarse, el conductor se encontró con un vehículo Nissan Sentra de color rojo que transitaba sobre Álvaro Obregón, vialidad en la que la unidad contaba con preferencia de paso.

El choque entre ambos vehículos provocó que el Spark perdiera el control y terminara volcado sobre la carpeta asfáltica. Tras el impacto, la unidad quedó atravesada en la vía y con las llantas hacia arriba en plena zona de cruce, situación que obligó a los agentes de Tránsito a intervenir de inmediato.

Los uniformados coordinaron la circulación en el área y colocaron conos preventivos para delimitar el perímetro del percance, con el propósito de proteger a los automovilistas que pasaban por el lugar y evitar un nuevo incidente en la zona que se mantuvo parcialmente afectada mientras duraron los trabajos.

En cuanto al estado de las personas involucradas, se informó que quienes viajaban en el interior del vehículo volcado no resultaron con lesiones de gravedad. De acuerdo con el reporte, los ocupantes lograron salir por su propio pie y por sus propios medios de la unidad, sin que fuera necesario realizar maniobras de rescate.

En el sitio no se dio cuenta de personas con heridas de consideración derivadas del accidente. Posteriormente arribó al punto personal de una grúa, que ejecutó las maniobras correspondientes para retirar el vehículo. Con ayuda de cable y de una plataforma, los operadores reincorporaron el automóvil sobre sus cuatro llantas, paso previo para poder cargarlo y trasladarlo al corralón, donde quedó a disposición de las autoridades mientras se determinaba la responsabilidad de cada una de las partes.

La unidad tipo Spark presentó los mayores estragos por el volteo. El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado donde se inició una carpeta de investigación.