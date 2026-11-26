Cuadrillas del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes SICT en Campeche realizaron trabajos de limpieza en distintos tramos carreteros de la entidad, debido a la acumulación de arena sobre la superficie de rodamiento, como consecuencia de los efectos del frente frío número 8.

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Las labores se concentran en el tramo Límite de Estado Tabasco, Campeche, Zacatal, específicamente del kilómetro 160+000 al 163+000, donde las condiciones meteorológicas provocaron el desplazamiento de arena hacia la carpeta asfáltica, lo que afectó las condiciones de circulación vehicular.

Otro punto donde se desarrollan trabajos corresponde a la carretera Ciudad del Carmen, Puerto Real, del kilómetro 32+000 al 33+000, donde también se reportó presencia de arena sobre la superficie de rodamiento a causa de los efectos del fenómeno meteorológico.

Personal de la dependencia federal lleva a cabo el retiro del material acumulado en ambos sectores, con el propósito de despejar los carriles y recuperar las condiciones de circulación en estas vías de comunicación, que forman parte de los principales enlaces carreteros de la zona.

JGH