En los negocios de la cabecera, el casillero de huevo subió de precio esta semana, pues de 60 pesos que costaba hace unos 7 días, ahora ya alcanza los 80 hasta 85 pesos, dieron a conocer amas de casa.

Los comerciantes confirmaron que, efectivamente, el blanquillo ya subió y ahora dijeron el casillero se está vendiendo desde 75 hasta 80 pesos.

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Según los comerciantes, el producto siempre sube de precio en fin de año para que las empresas recuperen sus ganancias, cuando dan el producto mucho más barato en otras temporadas del año.

En las tiendas de las colonias se constató que el huevo se está vendiendo en 3.50 pesos hasta cuatro pesos, por lo mismo las amas de casa dicen que es mejor bajan a comprar ese producto en las tiendas grandes porque ahí el casillero cuesta 70 pesos.