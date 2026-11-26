Este jueves se dio a conocer que cuatro equipos, de los cuales tres son de la comunidad de Cancabchén y uno de Ukum, abandonaron después de muchos torneos la Liga Sabatina de Softbol Libre Femenil Puro Hopelchén, y a partir de este sábado incursionarán en la Liga de Softbol Femenil de La Montaña, una nueva liga.

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Autoridades de la Junta Municipal de Ukum dieron a conocer que este sábado inicia esa nueva liga con la participación de seis equipos que son Novatas, Mieleras, Leonas y Felinas de Cancabchén, respectivamente, así como las novenas de Linces de Xmabén y Guerreras Mayas de Cancabchén.

Novatas de Cancanchén / Mauriel Koh

Y los juegos inaugurales son Novatas recibe a Linces, Guerreras Mayas hace honores a Leonas, y Felinas dará la bienvenida a Mieleras, ambos equipos de la comunidad de Cancabchén, y todos los juegos serán a las 11 de la mañana en todas las sedes.

De esa forma Novatas, Mieleras, Leonas y Felinas, equipos todos de la comunidad de Cancabchén, abandonan la Liga Sabatina de Softbol Libre Femenil Puro Hopelchén, y aunque se trató de localizar vía telefónica a sus capitanas, trascendió que su posible salida de esa liga añeja se debe a la distancia que tienen que recorrer para poder enfrentar a equipos de la zona centro del municipio y de la región de Bolonchén de Rejón.

Mieleras de Cancabchén

Por otro lado, se intentó también localizar vía telefónica a Héctor La Parca Sandoval Estrella, presidente de la Liga Sabatina, pero fueron infructuosos los intentos, y el reportero quería saber cuándo inicia su liga y con qué equipos, tras la salida de las novenas de Cancabchén.

Se destaca que los equipos de Novatas y Mieleras iniciaron desde el arranque de esa Liga Sabatina y han participado en las seis ediciones, y después ingresaron las Leonas y Felinas.

Por otro lado, se destaca que el equipo de las Aguerridas de Chanchén no esté participando en esa nueva liga de La Montaña, pese a que esa comunidad es la más alejada de todos los equipos que han confirmado su participación.

JGH