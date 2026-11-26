Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y autoridades se registró en la colonia San Agustín del Palmar, luego de que se reportara a una jovencita inconsciente y aparentemente sin respiración, tendida sobre el pavimento en el acceso a una gasolinera ubicada sobre la avenida Periférica Norte, en el cruce con la calle 36 B.

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De acuerdo con los primeros reportes, la joven, de complexión delgada, caminaba por las inmediaciones de la estación de servicio denominada La Gas, cuando repentinamente se desvaneció y cayó boca arriba sobre el suelo, sin responder a los llamados de las personas que se encontraban cerca. Ante la situación, los despachadores de la gasolinera solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

En cuestión de minutos, varios ciudadanos se acercaron para intentar auxiliarla; sin embargo, la jovencita permanecía inconsciente y no reaccionaba. La situación generó preocupación entre los presentes, quienes temían que su estado de salud fuera delicado, por lo que inicialmente surgió la sospecha de que pudiera haber sido víctima de un atropellamiento.

La emergencia tuvo una respuesta oportuna cuando un paramédico civil que transitaba por el lugar a bordo de su vehículo se percató de lo ocurrido y detuvo su marcha para brindarle atención prehospitalaria. Tras realizar las primeras maniobras de auxilio, consiguió que la joven comenzara nuevamente a respirar y presentara reacciones, entre ellas tos, lo que permitió estabilizarla inicialmente mientras llegaba el apoyo médico.

La adolescente fue trasladada a una clínica particular acompañada por sus padres. / Israel Lozano

Posteriormente, arribó una unidad paramédica del servicio de Insabi, destacamentada en Isla Aguada, cuyos elementos se hicieron cargo de la paciente y la abordaron para trasladarla de inmediato a una clínica particular, donde recibiría atención médica especializada y una valoración de su estado de salud.

Al lugar también llegaron los padres de la jovencita, quienes se mostraron visiblemente preocupados por lo sucedido y decidieron seguir a la ambulancia hasta el centro médico. Por su parte, elementos de las autoridades estatales tomaron conocimiento de los hechos y recabaron información en el sitio.

Finalmente, se descartó que la emergencia estuviera relacionada con un atropellamiento, por lo que el caso quedó como un desvanecimiento cuyas causas no fueron precisadas. Las autoridades se retiraron del lugar una vez concluidas las diligencias correspondientes, mientras se esperaba conocer la evolución del estado de salud de la joven.

JGH