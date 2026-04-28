Atropellan a zorro gris en carretera a Mahahual; su cría permanecía junto al cuerpo

La fragilidad de la vida silvestre en el sur del estado ha quedado nuevamente de manifiesto tras un trágico incidente ocurrido en la carretera que conecta a la vía federal con el destino turístico de Mahahual.

El hallazgo de una hembra de zorro gris fallecida por atropellamiento, acompañada por su cría que permanecía junto al cadáver, ha encendido las alarmas entre ambientalistas y residentes, quienes exigen acciones inmediatas para frenar la mortandad de fauna en esta zona de alta biodiversidad.

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El reporte fue atendido por integrantes de la asociación civil Proyecto Aak Mahahual, una organización que se ha convertido en el principal baluarte para la protección de las especies locales.

Según los testimonios recabados, el ejemplar adulto de zorro fue impactado por un vehículo que presuntamente circulaba a exceso de velocidad. Lo que hizo que la escena resultara particularmente desgarradora para los rescatistas fue la presencia de un pequeño cachorro que, ajeno al peligro de los automóviles, se negaba a abandonar el cuerpo de su madre, exponiéndose también a ser arrollado en su intento por obtener una respuesta que ya no llegaría.

Víctor Rosales, representante de la asociación, lamentó profundamente el suceso y señaló que este tipo de eventos no son casos aislados, sino una constante que amenaza el equilibrio ecológico de la región.

Ambientalistas solicitan pasos de fauna y reductores de velocidad en tramos con mayor actividad silvestre / Especial

El zorro gris es una especie fundamental en el ecosistema, ya que actúa como controlador de poblaciones de roedores y dispersor de semillas. Sin embargo, el crecimiento del flujo vehicular hacia la costa y la falta de infraestructura adecuada están convirtiendo las carreteras en trampas mortales para estos mamíferos, así como para jaguares, ocelotes y diversos reptiles que habitan en la selva circundante.

Ante la gravedad de la situación, Proyecto Aak Mahahual ha lanzado un enérgico llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se priorice la instalación de pasos de fauna en puntos estratégicos. De acuerdo con los especialistas de la organización, la fragmentación del hábitat causada por la cinta asfáltica obliga a los animales a cruzar de un lado a otro en busca de alimento o refugio. Sin puentes aéreos o pasos subterráneos diseñados específicamente para el tránsito animal, las probabilidades de colisiones fatales seguirán en aumento constante.

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La organización civil enfatizó que la señalización actual es insuficiente y que se requieren reductores de velocidad en tramos críticos donde se ha detectado una mayor actividad biológica. No obstante, recalcaron que la infraestructura es solo una parte de la solución. El componente humano es determinante, por lo que instaron a los automovilistas, tanto locales como turistas, a extremar precauciones y moderar la velocidad, recordando que la carretera atraviesa zonas de reserva y corredores biológicos naturales.

El pequeño zorro rescatado fue puesto bajo resguardo de especialistas para evaluar su estado de salud y determinar si podrá ser reintegrado a su hábitat natural en el futuro, tras un proceso de rehabilitación que evite su improntación con los humanos. Mientras tanto, el cuerpo de la madre fue retirado para evitar que otros carroñeros se acercaran a la vía y sufrieran el mismo destino.