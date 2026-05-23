Falta de empleo obliga a egresados del IPN a dejar Chetumal

Egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se han visto obligados a migrar hacia los municipios de la zona norte del estado o incluso a otras entidades del país ante la escasa oferta laboral existente en el sur de Quintana Roo.

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De acuerdo con el presidente de Egresados del Politécnico en Quintana Roo, Carlos Caamal Cantú, en Chetumal las principales oportunidades de empleo se concentran en el ámbito burocrático, la docencia y la venta de productos mediante redes sociales o actividades de la economía informal. Señaló que es indispensable implementar estrategias que fortalezcan la generación de empleos en la región sur con el fin de evitar la fuga de talentos de jóvenes recién graduados de instituciones de educación superior.

Desde su perspectiva, la mayor parte de las vacantes disponibles se relacionan con el sector público y el magisterio, lo que impulsa a muchos profesionistas a desplazarse en busca de mejores oportunidades laborales. "Por ello se opta por emigrar hacia zonas turísticas, donde existe una oferta de trabajo mucho más amplia", expresó. Asimismo, mencionó que el sur del estado cuenta con un potencial turístico subaprovechado, el cual debería impulsarse para detonar el crecimiento económico.

Por su parte, Juan Carlos Palma, también egresado del IPN, consideró necesario diversificar la economía no solo en el sur, sino en todo Quintana Roo, para generar empleos de mayor calidad, ya que la actividad turística sigue siendo la principal base económica. Propuso que tanto el Gobierno del Estado como los Ayuntamientos promuevan la atracción de industria aprovechando los espacios disponibles.

Finalmente, el presidente del Colegio de Profesionistas de Quintana Roo, Luis Ovando Martínez, subrayó la urgencia de facilitar la llegada de inversiones a la zona sur. Añadió que, con proyectos productivos adicionales, no solo se accedería a empleos mejor remunerados, sino que también se reduciría drásticamente la migración de los estudiantes recién egresados hacia otras regiones de la península.

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JGH