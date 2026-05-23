Túnel bajo carretera amenaza con colapsar en la Ribera del Río Hondo en Quintana Roo

Pese al inminente riesgo que persiste en el kilómetro 31 de la carretera Ucum La Unión, en la Ribera del Río Hondo, donde se formó un túnel bajo la carpeta asfáltica que en cualquier momento podría provocar un hundimiento de gran magnitud, los cañeros que transitan diariamente por la zona deberán esperar al menos un mes más para que el daño sea reparado.

Noticia Destacada Explota transformador en Hecelchakán y peligran vacunas del IMSS Bienestar por planta sin instalar

Funcionarios estatales que acudieron al sitio para evaluar la problemática determinaron que, debido a los procesos de licitación y adjudicación de la obra, será hasta finales de junio o incluso después cuando comiencen los trabajos destinados a rellenar el subsuelo afectado por los deslaves y evitar el colapso de la vía, decisión que no fue bien recibida por los afectados.

Roberto Amarildo, operador de un camión cañero, expresó su sorpresa ante el hecho de que los representantes de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) no dimensionaran la gravedad del asunto. Señaló además que consideraron la situación como "no tan urgente", por lo que el proyecto deberá esperar el cumplimiento de los requisitos legales.

Abel Remigio, productor de caña desde hace más de una década, fue enfático al señalar que, aunque las autoridades parecieron minimizar el problema tras una visita breve, la carretera está cerca de colapsar debido al tránsito constante de unidades cargadas con destino al Ingenio San Rafael de Pucté. Recordó que desde hace dos o tres meses se había advertido del deterioro sin que se atendiera oportunamente.

Por su parte, Carlos Sosa, también chofer de un vehículo cañero, indicó que los enviados del Gobierno estatal informaron que la reparación no puede ejecutarse de inmediato porque debe concursarse y asignarse el presupuesto correspondiente. Advirtió que, si las obras inician hasta finales de junio o mediados de julio, las lluvias de la temporada podrían agravar la situación, pues las alcantarillas ya se encuentran colapsadas.

Finalmente, se subrayó que los servidores públicos llegaron al sitio con más de una hora de retraso, lo que generó molestia entre los comisariados ejidales. Los productores advirtieron que, de agravarse la situación, podrían verse afectados al menos cuatro tramos importantes de la vialidad, la cual es actualmente la principal ruta de movilidad en la Ribera del Río Hondo.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH