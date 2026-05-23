Taxi y Mazda colisionan en Paseos del Mar en Cancún; hay una menor herida

La mañana de este sábado se registró un fuerte accidente de tránsito en el fraccionamiento Paseos del Mar, en la supermanzana 251 de Cancún, donde un taxi y un automóvil particular colisionaron en un cruce, dejando como saldo al menos cuatro personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

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El percance ocurrió en la intersección de las calles Zanzíbar y Galápagos, donde estuvieron involucrados el taxi con número económico 2046 y un vehículo Mazda color blanco. Tras el impacto, ambas unidades quedaron atravesadas sobre la vía, lo que llamó la atención de vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

Conforme avanzaron las diligencias y se recabaron testimonios, las autoridades dieron a conocer una situación inusual: ambos vehículos presuntamente circulaban en sentido contrario, lo que complicó determinar las responsabilidades del siniestro mientras los conductores discutían en el lugar sobre quién debía hacerse cargo de los daños.

Posteriormente arribaron paramédicos de Protección Civil y de servicios médicos particulares para brindar atención a tres mujeres y una menor de edad que resultaron con golpes y lesiones leves derivadas del impacto. Las cuatro personas fueron trasladadas a un hospital para una valoración médica más completa, aunque se informó que ninguna presentaba heridas que pusieran en riesgo su vida.

Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente. Trascendió que las aseguradoras de ambas partes habrían iniciado negociaciones debido a que, al cometer los dos choferes la misma falta vial, cada uno podría asumir los daños de su propia unidad. Finalmente, los vehículos (siendo el taxi el más afectado) fueron remolcados a un corralón, mientras los conductores quedaron a disposición del departamento de peritos.

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JGH