¡Por defender a sus hijos! Sujeto apuñala seis veces a un padre en calles de Cancún y lo deja grave

Un hombre terminó gravemente herido luego de ser atacado con un cuchillo en repetidas ocasiones por un sujeto presuntamente bajo los efectos de alguna sustancia. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Paseos del Mar, en Cancún.

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El ataque se registró sobre la calle Isla La Pasión, donde vecinos reportaron al número de emergencias 911 a una persona lesionada con arma blanca, lo que provocó una rápida movilización de elementos de la Policía Municipal y cuerpos de emergencia. De acuerdo con los primeros reportes, inicialmente se manejó la versión de un presunto intento de asalto; sin embargo, trascendió que el agresor comenzó a comportarse de manera agresiva mientras le gritaba a dos menores de edad que se encontraban afuera de un edificio.

Al percatarse de la situación, el padre de los niños salió de su departamento para confrontar al sujeto y proteger a sus hijos, pero fue atacado con un cuchillo. Según testigos, el hombre recibió al menos seis puñaladas en la espalda antes de que el agresor escapara. Varias personas salieron de sus viviendas para intentar ayudar al lesionado, mientras que otros solicitaban el apoyo de las autoridades.

Tras la agresión, el responsable huyó del lugar a bordo de un automóvil Volkswagen Polo color gris, con placas de Quintana Roo. A pesar del operativo implementado por elementos policiacos en calles aledañas, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital de Especialidades del IMSS, donde su estado de salud fue reportado como reservado debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades ministeriales ya integran una carpeta de investigación por estos hechos violentos para lograr identificar plenamente al agresor.

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JGH