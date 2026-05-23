EU ve avances con Irán y anticipa posible anuncio diplomático en los próximos días

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington ha logrado avances en las conversaciones relacionadas con Irán y anticipó que el gobierno estadounidense podría dar a conocer información relevante en los próximos días.

Durante un evento en la embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi, India, el jefe de la diplomacia estadounidense señaló que las negociaciones siguen en curso y que existe la posibilidad de que haya novedades en un plazo corto. Rubio indicó que el tema continúa trabajándose a nivel diplomático y que la Casa Blanca mantiene la expectativa de alcanzar una salida negociada.

El funcionario subrayó que la postura de Washington sigue siendo que Irán no debe contar con armas nucleares. También sostuvo que los estrechos deben permanecer abiertos y sin cobros, además de insistir en que Teherán debe entregar su uranio altamente enriquecido.

¿Qué dijo Marco Rubio sobre las negociaciones con Irán?

Rubio aseguró que se han registrado progresos en los contactos con Irán, aunque evitó confirmar si existe un acuerdo cerrado.

De acuerdo con el secretario de Estado, la administración de Donald Trump busca resolver la crisis mediante la diplomacia, pero sin modificar su posición central sobre el programa nuclear iraní.

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El funcionario dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos emita un anuncio antes de que concluya su visita a India, prevista para los próximos días. Su mensaje apunta a que Washington considera que la negociación atraviesa una etapa importante, aunque todavía sin una resolución definitiva.

Irán también reconoce acercamientos, pero sin acuerdo final

Casi al mismo tiempo, el Ministerio de Exteriores de Irán reconoció que durante la semana hubo un mayor acercamiento entre las partes. Sin embargo, el portavoz Esmail Bagaei aclaró que todavía no existe un acuerdo definitivo y que será necesario esperar algunos días para conocer el desenlace.

Bagaei explicó que las partes trabajan en un memorando de entendimiento basado en una propuesta de 14 puntos. Este documento estaría enfocado en poner fin a la guerra en distintos frentes, incluido el Líbano.

‘Some Progress’: Marco Rubio Hints At Possible Breakthrough In Iran Negotiationshttps://t.co/cxf9L700zQ — ABP LIVE (@abplive) May 23, 2026

Programa nuclear y sanciones, los temas que seguirían en la mesa

Según la postura iraní, una vez concluido el memorando de entendimiento, las negociaciones podrían avanzar hacia otros temas de fondo. Entre ellos se encuentran el programa nuclear de Irán, el levantamiento de sanciones impuestas por Estados Unidos y el desbloqueo de fondos iraníes en el extranjero.

Ese proceso podría desarrollarse en un periodo de entre 30 y 60 días. Mientras tanto, tanto Washington como Teherán mantienen una narrativa de cautela, con señales de avance, pero sin anunciar todavía un pacto formal.

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