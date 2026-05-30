Auto cae en zanja de la CFE oculta por inundación en Chetumal; conductor sale ileso

Un vehículo particular terminó dentro de una de las zanjas abiertas por la Comisión Federal de Electricidad sobre la avenida Benito Juárez, a escasos metros de la avenida Insurgentes, durante la madrugada de este sábado. Se trata de un Mazda color negro cuya parte delantera quedó completamente sumergida en un hoyanco que, de acuerdo con vecinos, carecía de señalamientos visibles al momento del incidente.

Testigos señalaron que la lluvia registrada en las últimas horas habría arrastrado los conos y cintas preventivas que delimitaban la obra. La acumulación de agua en la zona impidió que el conductor detectara a tiempo la excavación, ya que el nivel del agua cubría por completo la oquedad. Al intentar avanzar, el automóvil cayó de frente y quedó atascado, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

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Tras percatarse del accidente, vecinos de la zona colocaron ramas y objetos para alertar a otros automovilistas y evitar un segundo percance. Minutos más tarde, elementos de Tránsito y Protección Civil arribaron al sitio para acordonar el área con cinta amarilla y restringir la vialidad en el carril afectado.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. El conductor logró salir por su propio pie y no requirió atención médica. Sin embargo, los daños en la parte frontal del Mazda fueron severos. El agua ingresó al compartimiento del motor y, según la valoración preliminar existe riesgo de pérdida total debido a los daños mecánicos y eléctricos que provocó la inmersión.

El automóvil permaneció por varias horas dentro de la zanja mientras se coordinaban las maniobras para su extracción. Fue necesario el uso de una grúa especializada, ya que la profundidad de la excavación y el lodo acumulado complicaron el rescate. La circulación sobre avenida Benito Juárez fue cerrada.

Habitantes de colonias aledañas denunciaron que no es la primera vez que las obras de la CFE quedan sin protección adecuada.

La Dirección de Tránsito Estatal recomendó a los automovilistas extremar precauciones al circular por la avenida Benito Juárez, especialmente durante las noches y en condiciones de lluvia, debido a que continúan los trabajos en la red eléctrica. También exhortaron a reportar de inmediato cualquier registro o zanja abierta que no cuente con la señalización adecuada al número de emergencias 911.