Ejecutan a hombre dentro de su vivienda en Hopelchén; investigan el crimen

Una persona de nombre con iniciales J.C., de unos 64 años de edad, quien era apodado “El Zorro”, fue ejecutado al amanecer de hoy sábado en el interior de su vivienda ubicada en la calle 7 esquina con calle 14, de la colonia Campo de Aviación de la ciudad de Hopelchén; la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana confirmó mediante un comunicado que la persona fue encontrada sin signos vitales.

De acuerdo con datos recabados, vecinos de ese sector del norte de la cabecera municipal reportaron detonaciones de arma de fuego alrededor de las 05:30 horas, llegando al lugar los primeros respondientes, quienes fueron elementos de la Policía Municipal.

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Al arribar al sitio, los elementos policiales localizaron a un sujeto del sexo masculino en el interior de su domicilio, quien ya no contaba con signos vitales, presuntamente a consecuencia de lesiones por proyectil de arma de fuego.

De inmediato el área fue acordonada, llegando posteriormente elementos de la Policía Ministerial Investigadora, de la Fiscalía General del Estado, así como elementos del Ejército Mexicano adscritos a la Base de Operaciones de la colonia San Isidro de la ciudad de Hopelchén.

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Se desconoce cómo sucedieron los hechos y los motivos reales de la privación de la vida de este sujeto, quien al parecer y según datos extraoficiales, se dedicaba a actividades ganaderas.

Trascendió que el apodo de “El Zorro” estaba escrito en una narcomanta que fue colocada hace menos de un mes junto a un rancho en la carretera Hopelchén-Bolonchén de Rejón, cerca del entronque hacia la zona arqueológica de Santa Rosa Xtampak.

Este es el tercer caso de homicidio registrado en poco más de dos meses en la región de Los Chenes. El primero ocurrió el 19 de marzo, cuando un carnicero fue privado de la vida en la colonia El Tamarindo de Hopelchén, donde además otra persona resultó gravemente herida.

El segundo caso ocurrió cuando un albañil salía con su motocicleta de una granja porcícola de Kekén, ubicada sobre la carretera federal 261 Hopelchén-Bolonchén de Rejón, donde fue atacado y perdió la vida en el lugar.

Asimismo, se recuerda que en septiembre de 2025 un taquero fue lesionado con arma de fuego en la colonia Magisterial, sobre la avenida Manuel Crescencio García Rejón, tras ser atacado por dos sujetos que viajaban en motocicleta.

La ejecución más reciente ha incrementado la preocupación entre habitantes de Hopelchén, quienes consideran que los hechos violentos se han vuelto más frecuentes en una ciudad que hasta hace poco era considerada una de las más tranquilas de la región.